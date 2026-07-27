Cómo elegir gazpacho en el supermercado: las claves para no equivocarte este verano

Vaya calor hace. Eso lo sabe cualquiera que haya asomado la nariz a la calle esta semana. Y con este horno, el cuerpo te pide algo fresquito, ligero y que no te deje tirado. Ahí entra el gazpacho. Ese socorrista de nevera que, en verano, salva más comidas que un microondas. Pero, ¿todos los gazpachos del súper son iguales? Pues va a ser que no. La diferencia entre uno que te cuida y otro que es agua coloreada está en la letra pequeña. Y no, no tienes que ser nutricionista para pillarlo.

Qué mirar en la etiqueta para no comprar cualquier cosa

Para esto hemos tirado de la dietista-nutricionista Rocío Práxedes, de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia, en una entrevista con Infosalus. Ella lo resume en tres claves: los ingredientes deben ser hortalizas y poco más. Nada de azúcares añadidos, espesantes raros ni zumos concentrados que distorsionen la receta original. A poder ser, que el primer ingrediente sea el tomate (en el gazpacho andaluz clásico, lo es), seguido de pimiento, pepino, ajo, pan y agua. Después, el aceite: que sea aceite de oliva virgen extra (AOVE), no una mezcla de aceites refinados. Y ojo, que la cantidad de aceite importa — menos aceite no siempre es mejor si se sacrifica la calidad del mismo. Si es AOVE, aunque lleve un poquito más, compensa. Por último, la sal: cuanto menos, mejor. La mayoría lleva entre 0,7 y 1 gramo de sodio por 100 gramos; busca el valor más bajo.

Por qué el gazpacho es tan apañado para el verano

Práxedes nos recuerda que ningún alimento es milagroso, pero el gazpacho tiene varios ases en la manga: un 90% de agua (ideal para hidratar), potasio (167 mg/100 g) que ayuda a reponer electrolitos, vitamina C y antioxidantes como el licopeno. Todo eso con poquísimas calorías y grasa. Vamos, un chute de verduras que te entra solo. Además, al tomarlo frío y con textura ligera, el cuerpo lo agradece cuando el termómetro aprieta. Y ojo, que es un truco genial para meter verdura en la dieta de quien en verano solo quiere comer cosas frescas y no enciende la cocina ni loco.

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Ahora bien, no te lances a la piscina sin mirar: quienes tienen problemas de riñón, insuficiencia cardíaca o niveles altos de potasio deben consultar con su médico antes de abusar, porque el gazpacho concentra estos elementos. Lo mismo para personas con diabetes o dificultades para tragar (disfagia). No es que sea malo, es que la nutrición clínica es de precisión, no de brocha gorda.

La diferencia entre un gazpacho saludable y un batido azucarado disfrazado de sopa está en una etiqueta que lees en 30 segundos.

Mejor fresco que de brick: el gazpacho refrigerado suele ganar

Una de las pistas que da la experta es que los gazpachos que se venden en nevera (no en tetra-brik a temperatura ambiente) suelen tener ingredientes más simples y parecidos a lo que harías en casa. Eso no significa que todos los bricks sean malos, pero el proceso de esterilización y conservación suele exigir más aditivos o más sal. Así que, si puedes, ve a la sección de refrigerados y echa un vistazo rápido a la lista de ingredientes. Lo normal es que no tenga más de siete u ocho, todos reconocibles: tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo, pan, aceite, vinagre y sal. Si ves azúcar, siropes o almidones extraños, déjalo en el lineal.

Un apunte final: los gazpachos envasados que se conservan de maravilla sin necesidad de abrir el brick suelen llevar antioxidantes añadidos (ácido ascórbico o cítrico) que no son malos, pero que no esperas del gazpacho casero. Si buscas la máxima naturalidad, apuesta por el fresco.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total para elegir bien: 30 segundos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: busca que el primer ingrediente sea tomate y que el aceite sea AOVE, eso descarta muchas trampas.