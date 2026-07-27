Destapan que el sobrino de Beyoncé, Julez Smith, agredió a una streamer y la apuntó con un rifle

El sobrino de Beyoncé, Julez Smith, está en el ojo del huracán tras la denuncia de una streamer que asegura que la agredió y le apuntó con un rifle. Vamos, que la noche de hotel acabó como el rosario de la aurora y con la Guardia Civil de las redes encendiendo las sirenas.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un presunto ataque con violencia física, un rifle de asalto y la sombra de una de las familias más famosas del mundo. Si esto no es un drama de los que hacen temblar el timeline, nada lo es.

Qué pasó realmente en el hotel según Ria Jalesa

La streamer Ria Jalesa se ha soltado la melena en directo. Cuenta que todo empezó con un viaje al hotel con Julez, una discusión que él usó como excusa para "iniciar el sexo", y que tras el encuentro la cosa se torció de forma muy heavy. Según su versión, estaban acurrucados en la cama cuando él se puso de mal humor de la nada. "¿No quieres abrazarme?", le soltó antes de darse la vuelta. Ria pensó "estoy harta de tus cambios de humor bipolares, tío, me vas a cabrear de verdad".

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Después, ella se sentó encima de él para preguntarle qué le pasaba. Y ahí, asegura, Julez la empujó al suelo. La streamer, atónita, se levantó, se sentó en la cama y soltó un "no me puedo creer que este tío me acabe de empujar". Luego, según su relato, se acercó a él por la espalda y le soltó un bofetón. En ese momento él perdió los papeles y empezó a golpearla "por toda la cara y por todo el cuerpo". Ria dice que tiene moretones por los brazos y una cicatriz de un arañazo.

Los mensajes que está difundiendo y el móvil roto

La cosa no acabó ahí. Ria ha compartido capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con Julez, a quien tiene en la agenda como "Beyonce Nephew" (sí, así, con todas las letras). En uno de los mensajes él le pregunta: "¿Vas a tratar de que me arresten?". En otro, ella le espeta: "Tú me apuntaste con un arma a la cara, me empujaste, me pegaste, me rompiste el móvil y trataste de que me dejaran en un sitio desconocido". Él responde que está "hablando gilipolleces por internet" y luego intenta un trato: si le arregla el móvil, ella arregla "la situación del vídeo". Tela marinera.

Además de los golpes, Ria acusa a Julez de consumir drogas y de tener "problemas graves con su madre", Solange. El detalle más perturbador es que asegura que le apuntó con un rifle de asalto a la cabeza. Compartió una foto de ambos en la cama, justo antes del altercado, para dejar claro que estuvo allí. No hay declaración oficial de la familia Knowles, como era de esperar, pero el silencio pesa un montón.

Por qué esto salpica a la familia más blindada de la música

Aquí no estamos ante cualquier chaval. Julez Smith es el hijo de Solange, la hermana de Beyoncé, y el apellido Knowles es un escudo que ahora tiene grietas. La carrera de Solange siempre fue ecléctica y respetada, pero los escándalos familiares nunca han hecho gracia en el universo Beyoncé. Recordemos el incidente del ascensor con Jay-Z: aquello se gestionó con cirugía de relaciones públicas y un disco conjunto. Ahora el foco se va a un presunto delito de violencia con un arma de por medio.

Un escándalo así no solo pone a Julez en el punto de mira: arrastra a una dinastía acostumbrada a controlar hasta el último píxel de su imagen.

La mayoría de los casos de agresiones con denuncia en Estados Unidos suelen resolverse con acuerdos extrajudiciales, pero aquí hay pruebas digitales por todas partes. Y Ria ha dejado claro que si él quiere demandar, que lo haga, porque ella tiene "todas las pruebas". Las redes están divididas entre quienes creen a la víctima y quienes piden esperar. Lo que es innegable es que la polémica ya escala más rápido que cualquier comunicado oficial.

El chisme en 3 claves (TL;DR)