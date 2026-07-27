Incendios en Madrid y Ávila obligan a la NASA y la ESA a evacuar sus estaciones de espacio profundo

Parece una escena de película de catástrofes, pero es real: las llamas que llevan días devorando la Sierra Oeste de Madrid y parte de Ávila han obligado a la NASA y a la Agencia Espacial Europea (ESA) a poner a salvo a sus equipos y abandonar dos de sus nodos más importantes para comunicarse con el espacio profundo.

El viernes 24 de julio, los incendios forestales forzaron la evacuación del personal de las estaciones de Cebreros (ESA) y Robledo de Chavela (NASA). Dos instalaciones que, en teoría, existen para hablar con sondas a millones de kilómetros. Y que, en la práctica, se quedaron fuera de juego por un fuego a unos pocos cientos de metros.

El fuego se cuela en la fiesta interestelar

La estación de Cebreros alberga parte de la red ESTRACK, con antenas que siguen misiones como BepiColombo en su viaje a Mercurio o el telescopio espacial James Webb. Robledo de Chavela, por su parte, es una de las tres patas de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la NASA, junto con las de Goldstone (California) y Canberra (Australia). Sin ellas, muchas naves no podrían enviar datos ni recibir comandos. Y el sábado 25, ambas estaban en jaque.

Publicidad

La ESA fue la primera en dar señales de vida: un comunicado confirmaba que, aunque no podían acceder a Cebreros, todo apuntaba a que la estación no había sufrido daños. Las imágenes térmicas sugerían que el fuego había pasado muy cerca, pero sin tocar las instalaciones. Menos suerte tuvo Robledo, donde la NASA ha informado de posibles daños en algunas infraestructuras auxiliares, aunque las antenas principales parecen intactas.

Cebreros respira, Robledo sufre (pero no tanto)

La buena noticia es que ambas redes son globales: las otras estaciones de la DSN pueden cubrir buena parte del hueco. La mala es que durante unas horas al día, algunas misiones se quedan sin cobertura directa por la rotación terrestre. No es un apagón total, pero sí una ventana de silencio que, aunque programable, añade estrés a misiones que ya van al límite de su vida útil.

Según DSN Now —el panel público de la NASA que muestra en tiempo real qué antena habla con qué sonda—, Robledo de Chavela aparecía en línea pero sin tráfico alguno. En ESTRACK Now, en cambio, Cebreros seguía transmitiendo datos, como si nada hubiera pasado.

Perder la señal de una sonda a millones de kilómetros por un incendio a unos pocos metros es el plot twist que ningún ingeniero calculó.

La paradoja de alcanzar el cosmos mientras el planeta arde

Este incidente es un recordatorio incómodo de que nuestra infraestructura espacial, por muy avanzada que sea, depende de instalaciones terrestres vulnerables. Los incendios en la Sierra de Madrid no son un hecho aislado: el cambio climático los hace cada vez más frecuentes y agresivos. Lo dice la ciencia, no un ecologista con pancarta.

La Red de Espacio Profundo está diseñada para sobrevivir a terremotos, tormentas y fallos eléctricos, pero un incendio con viento cambiante coloca a sus operadores ante un dilema: evacuar o arriesgar vidas. Y ahí está el verdadero fallo de diseño: no podemos predecir dónde arderá mañana, y mucho menos blindar cientos de hectáreas contra un fuego que avanza a treinta kilómetros por hora.

La situación actual, con Robledo dañado pero no inoperativo, pone de relieve la redundancia de la red. La DSN se reparte en tres emplazamientos separados precisamente para que una catástrofe local no deje a la mitad de las misiones planetarias sin contacto. Y eso funciona. Pero el susto sirve para recordarnos que, por mucho que enviemos rovers a Marte, el verdadero talón de Aquiles sigue estando en casa.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 0,5/10. Esto no es un lanzamiento con alfombra roja, es un desastre con extintores. La puntuación refleja la nula expectación que genera una evacuación forzosa y el alivio de que las antenas sigan en pie. Eso sí, como lección de humildad para la ingeniería aeroespacial, se lleva un 10/10. Nunca subestimes el poder de un bosque ardiendo.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)