Un fan conecta 58 consolas para un Pokémon shiny de 1 entre 9 millones

Hay quien se compra una segunda pantalla para hacer multitarea. Este fan se ha montado un centro de control con 58 consolas para cazar un pato dorado con poderes psíquicos. Así, como suena.

Pongamos números: 25 Wiis y 33 GameCubes, todas conectadas a un único mando, ejecutando simultáneamente 58 copias de Pokémon Zafiro. El objetivo no es otro que un Golduck shiny de nivel 25 en la Zona Safari de Hoenn, con una probabilidad estimada de 1 entre 9 millones. Una locura con todas las letras, de esas que te hacen preguntarte si la persona detrás duerme o come.

La sala de mandos más absurda (y brillante) del año

El usuario —cuyo nombre no ha trascendido más allá de su configuración— ha compartido un vídeo donde se ve la habitación repleta de pantallas, cables y carcasas moradas. Desde una pantalla principal controla las 58 partidas al unísono, con una sincronización que ya quisiera cualquier servidor de cloud gaming. La idea es simple: más consolas, más encuentros, más tiradas de ese dado digital de 9 millones de caras.

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¿Por qué un Golduck shiny de nivel 25 y no otro?

En la Zona Safari los Pokémon salvajes pueden huir en cualquier momento, y si le aparece un Golduck entre los niveles 25 y 40, él solo quiere el de nivel 25 exacto. Si sale uno de nivel 26, lo ignora. No busca un Golduck cualquiera, sino uno que tenga, nivel 25 exacto. Es como pedirle un café con leche semidesnatada, un chorrito de vainilla y que la barista se llame Laura.

Según los cálculos compartidos por la comunidad, la probabilidad base de encontrar un shiny en los juegos de tercera generación es de 1 entre 8.192, pero al combinar el encuentro condicional con el rango de nivel, la cifra se dispara hasta 1 entre 9 millones, un número que normalmente asociamos a ganar la lotería o a que tu banco no te cobre comisiones. La probabilidad —perdón, la posibilidad— de que se cumplan todas las condiciones son ridículas, y aún así él sigue adelante.

Nadie en su sano juicio pone 58 consolas a funcionar para un Golduck dorado, pero ahí está la gracia.

Cuando la pasión traspasa la línea de la cordura

La caza de Pokémon shiny siempre ha sido el pasatiempo favorito de los fans más metódicos. Hay quienes resetean miles de veces un solo cartucho, quienes crían con método Masuda hasta el agotamiento, y luego está este señor con su ejército de consolas. ¿Es admirable? Sí. ¿.

Lo dice alguien que ha visto a un chico caminar 100 kilómetros en Pokémon GO por un Magikarp dorado. Pero conectar 58 máquinas es pasar de la categoría amateur a la profesional. Y no, no hay patrocinadores. El auténtico final boss es la Safari Ball, porque incluso si el juego se alinea, el bicho puede escaparse y mandar al traste meses de preparación.

Mientras tanto, el vídeo acumula reacciones entre la admiración y el cachondeo. La comunidad Pokémon, siempre dispuesta a celebrar el exceso, ya lo ha encumbrado como el nuevo héroe del shiny hunting. Y si al final lo consigue, probablemente le harán un monumento en la Ruta 110.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No estamos ante un lanzamiento, pero la viralidad del montaje es puro combustible para la comunidad. Si consigue el shiny, el vídeo será historia de internet. Si falla, también. (El auténtico final boss es la Safari Ball.)

El resumen para vagos (TL;DR)