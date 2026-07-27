Encuesta elecciones en Catalunya: la irrupción de Aliança Catalana complica la gobernabilidad

Si las urnas se abrieran ahora, el independentismo catalán se enfrentaría a un dilema inédito: pactar con la extrema derecha para gobernar o ceder el poder a una mayoría alternativa casi imposible. El sondeo del GESOP para El Periódico sitúa a Aliança Catalana como segunda fuerza con hasta 28 escaños, mientras el PSC ganaría pero perdería fuelle, dejando un Parlament fragmentado y sin mayorías claras.

Así quedaría el Parlament si hoy hubiera elecciones

El PSC de Salvador Illa obtendría entre 34 y 37 escaños (hoy tiene 42), con un 25% de los votos. Una caída de 2,7 puntos respecto a 2024 que, pese a mantenerlo como primera fuerza, evidencia un desgaste que arrastra desde la crisis de Rodalies y las huelgas en sanidad y educación. Aliança Catalana, con Sílvia Orriols al frente, subiría del 3% al 16,8% de los votos y pasaría de 2 a 25-28 diputados, un salto sin precedentes alimentado por una fidelidad de voto del 94% y una capacidad transversal de pesca electoral.

La formación ultraindependentista recoge votantes de todas las siglas: desde Junts (24,5% de sus antiguos votantes) hasta el PSC (9,2%), Vox (13%) o los Comuns (2,1%). También es la primera opción entre quienes no votaron en 2024 y lidera la intención directa de voto entre los catalanes de 18 a 29 años (16,5%). Uno de cada diez votantes de Illa en 2024 elegiría ahora la papeleta de Orriols, lo que demuestra que el trasvase no se limita al bloque secesionista.

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ERC, socio del Govern, sale reforzada con un 16% y 24-27 escaños, suficiente para disputar el liderazgo del independentismo frente a Aliança. Pero la debacle es para Junts: el partido de Carles Puigdemont se desploma a 15-18 escaños, la mitad de su representación actual, con una retención de voto de apenas el 37,9%. La ley de amnistía no ha frenado su sangría hacia la extrema derecha.

Las alianzas imposibles que deja la encuesta

La gobernabilidad queda en el aire. La mayoría que invistió a Illa (PSC, ERC, Comuns) se movería entre 61 y 68 escaños, en el filo de la mayoría absoluta (68). Si los Comuns no suman suficientes escaños, el tripartito no tendría los números y el president podría verse forzado a buscar apoyos en Junts o a repetir elecciones.

El independentismo alcanzaría la suma de ERC, Junts, CUP y Aliança Catalana con un rango de 64 a 77 asientos. Pero exigiría un pacto que hoy parece improbable: los partidos tradicionales rechazan integrar a la formación ultra. Solo una coalición PSC-ERC-Junts, que sumaría entre 73 y 82 diputados, garantizaría estabilidad, aunque esa alianza es vista como inviable por las profundas diferencias. La CUP, por su parte, roza el 3% y podría desaparecer del Parlament.

Sin Aliança Catalana, ni el bloque de Illa ni el independentismo tradicional alcanzan la mayoría absoluta.

En la derecha españolista, Vox sube hasta 12-13 escaños (9,2%) y el PP cae a 11-13 (8,6%). La fuga de votantes populares hacia Vox (11,6%) y hacia Aliança (7,7%) dificulta el crecimiento del partido de Alejandro Fernández.

El precedente que explica este vuelco electoral

El crecimiento de Aliança Catalana no es un fenómeno aislado. Refleja una tendencia europea de auge de la ultraderecha que combina independentismo y discurso antiinmigración, similar a lo ocurrido en Flandes o Italia. La fatiga del procés ha dejado un caldo de cultivo para una escisión radical que capitaliza la inseguridad ciudadana y la desafección hacia los partidos tradicionales. Según el GESOP, la fidelidad de voto del 94% de Aliança Catalana y su penetración entre los jóvenes anticipan que no se trata de un voto de castigo pasajero, sino de un realineamiento estructural. La próxima legislatura pondrá a prueba si el independentismo clásico puede recuperar terreno o si el tablero político catalán ha cambiado de forma permanente.

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