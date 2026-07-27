La UCO destapa el coche de Servinabar que usaban Cerdán y Koldo para ir al Congreso

Un coche pagado por una empresa bajo sospecha, un exsecretario de Organización del PSOE y una comisión de investigación sobre corrupción. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mezcla los tres ingredientes y el resultado es un cóctel explosivo.

La investigación ha detectado que Santos Cerdán, el que fuera 'número tres' del partido, y Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, utilizaban un vehículo costeado por la empresa Servinabar para acudir a las sesiones del Congreso contra la corrupción. Los agentes sostienen que las cuotas de este coche eran pagadas por Joseba Antxon Alonso, el socio del exdiputado socialista, como parte de los beneficios que habría recibido Cerdán a cambio de facilitar adjudicaciones de obras públicas, según investiga la Audiencia Nacional.

El vehículo de Servinabar y su financiación irregular

El informe patrimonial de Cerdán ha tardado en concluirse por la dificultad de hilar todos los cabos. La UCO ha tenido que seguir el rastro de pagos y gestiones para demostrar que el coche no era simplemente un préstamo familiar, sino una contraprestación que apunta a una trama de corrupción.

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Servinabar, la empresa de Alonso, aparece ya vinculada a otras investigaciones del conocido 'caso Koldo', que estalló por el cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia. Ahora, el hecho de que este vehículo se utilizara para trasladar al entonces responsable de organización del PSOE a comisiones parlamentarias enfocadas precisamente en combatir la corrupción añade un elemento de cinismo que los investigadores no pasan por alto.

La conexión con el 'caso Koldo' y José Luis Ábalos

Koldo García fue el hombre de confianza de Ábalos mientras este ocupaba el Ministerio de Transportes. La Audiencia Nacional indaga si tanto el exministro como su asesor se beneficiaron de contratos públicos a cambio de mordidas. Ahora, la UCO sitúa a Cerdán en esa misma órbita, utilizando un coche pagado por uno de los empresarios investigados.

El coche, un turismo de alta gama, habría servido para que Cerdán y García se desplazaran desde la sede del PSOE hasta el Congreso sin levantar sospechas. Para los agentes, este uso sistemático y a coste cero es una prueba más de la red de favores que operaba en torno al partido.

La UCO considera que este pago de las cuotas del coche fue una contraprestación por facilitar contratos públicos.

La ironía es que muchas de esas sesiones a las que acudían trataban sobre transparencia y lucha contra la corrupción, lo que agrava la percepción de hipocresía.

La investigación de la Audiencia Nacional y los próximos pasos

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso deberá ahora decidir si cita a declarar a Santos Cerdán como investigado. Hasta ahora, el exsecretario de Organización solo había aparecido como testigo en algunas piezas del sumario. Este hallazgo podría cambiar su estatus procesal y acercarlo más al banquillo.

La defensa de Cerdán, por el momento, no ha hecho declaraciones. Fuentes del PSOE se limitan a señalar que respetan las investigaciones judiciales y que cualquier actuación contraria a la ley tendrá consecuencias internas, aunque evitan entrar a valorar el fondo del informe.

El partido se enfrenta a una nueva tormenta política en pleno curso parlamentario, con la oposición pidiendo ya explicaciones en el Congreso. La sombra de la corrupción se cierne sobre la dirección socialista en un momento especialmente delicado.

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