Splatoon Raiders: 91 en Metacritic, 10 puntos por encima de la crítica

Alguien en Nintendo ha soltado el tintero justo donde dolía y ahora los analistas se llevan las manos a la cabeza. Splatoon Raiders, el spin off exclusivo de Switch 2, ha aterrizado con un 91 de nota de usuarios en Metacritic, diez puntos por encima del 81 que le endilgó la prensa. Y la brecha, lejos de ser anecdótica, es un recordatorio de que, a veces, la comunidad entiende el juego mejor que quien lo reseña.

El dato es contundente: los jugadores han hablado y el resultado es un sonoro 91 sobre 100. La crítica, por su parte, se quedó en un discreto 81. Eso son diez puntos de diferencia en una escala donde cada unidad duele. No es la primera vez que un juego de Nintendo recibe más cariño del público que de los analistas, pero con Splatoon Raiders la cosa se ha ido de madre.

91 vs 81: el desmarque de la comunidad

La prensa especializada suele poner el foco en la innovación mecánica o la profundidad técnica. Sin embargo, Splatoon Raiders no intenta revolucionar el género de disparos en tercera persona; es una aventura cooperativa más salvaje, con tintes roguelike y un ritmo que engancha desde el primer minuto. Eso, que para algunos críticos fue motivo de tibieza, para los fans es oro puro: diversión inmediata, sin pretensiones, que respeta el lore colorido de la saga.

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A los usuarios no les ha temblado el pulso. En foros y redes, el veredicto es unánime: el juego se siente fresco, la jugabilidad es adictiva y el modo multijugador coop es justo lo que pedía la comunidad desde hace años. La nota de los usuarios es un 91, y si fuera por el hype, se iría por encima del 95.

Mientras, la crítica se quedó en un 81 medio que huele a precaución. Quizá esperaban un salto más drástico, pero para quienes ya chapotean en tinta desde Wii U, este spin off es exactamente lo que querían: más Splatoon, pero en equipo, y sin la presión competitiva.

Los números no mienten: el boca a boca ha hecho más por Splatoon Raiders que todas las reviews juntas, y eso es algo que Nintendo ya ha aprendido a explotar.

El precedente que ya deberíamos conocer

No es la primera vez que un título de la Gran N recibe un baño de amor popular mientras los analistas se quedan con el ceño fruncido. Juegos como Mario Party o incluso el propio Splatoon 3 tuvieron brechas similares, aunque menos pronunciadas. La diferencia aquí es que Splatoon Raiders es un spin off y, por tanto, las expectativas eran más ajustadas. Pero los fans han demostrado que, cuando la fórmula es divertida, el pedigrí importa poco.

¿Qué nos dice esto del periodismo de videojuegos en 2026? Que quizá se ha vuelto demasiado académico, demasiado pendiente de las comparativas y los gráficos, y no lo suficiente de algo tan simple como pasárselo bien. La nota de usuarios, con un 91, es un grito de sentido común en medio de tanto análisis sesudo.

En cualquier caso, Nintendo se frota las manos: el boca a boca hará que las ventas sigan subiendo, y las reseñas de los usuarios, que ya son un 91, serán la mejor campaña de marketing posible.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. El juego no pretende ser una obra maestra técnica, pero tiene un encanto arrollador. Con una comunidad entregada y un multijugador que funciona, la nota de usuarios es un reflejo de lo que realmente importa. Si te gusta Splatoon, este spin off es un must play; si no, igual tampoco te cambiará la vida, pero mola.

El resumen para vagos (TL;DR)