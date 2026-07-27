Pedro Porro desata la locura en La Velada: reta a su compañero de la selección a pegarse

Pedro Porro ha convertido La Velada en el mejor after party del Mundial. El lateral campeón del mundo se plantó en la pasada edición con Grimaldo y no se fue sin dejar un desafío que ha puesto a internet de los nervios: quiere pelear con Marc Cucurella.

De la selección al ring: lo que dijo Porro

Pedro Porro no entró al trapo de las confesiones típicas de atleta. Aprovechó el micro de Ibai Llanos para repasar el camino hasta la segunda estrella y para dejarle un recado a Marc Cucurella. Menos de 48 horas después de levantar la Copa del Mundo, el lateral del Tottenham estaba ya en la Velada del Año VI, esta vez junto con con Alejandro Grimaldo, otro de los héroes de la Roja. En plena charla, entre combate y combate, le soltaron la pregunta del millón: ¿a quién retarías a pelear?

El lateral, que se ha convertido en un fijo para Luis de la Fuente en el Mundial, recordó que el camino no siempre fue fácil. La disciplina y la mentalidad, dijo, le han traído hasta aquí. Y entre risas, el foco mutó hacia otro campo: el boxeo.

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Y él, sin perder la sonrisa, soltó la perla de la noche. «A ver, soy un chico muy tranquilo, la verdad. Pero me gustaría pegarme con Cucurella». Ni un mal gesto, ni una pizca de tensión. Solo el espíritu de un vestuario campeón que ya ha conquistado al mundo y ahora quiere conquistar el ring de Ibai. El clip, compartido por las cuentas oficiales del evento, acumula millones de reproducciones en cuestión de horas.

Cucurella no ha respondido, pero internet ya le ha firmado el contrato

Mientras tanto, Marc Cucurella no ha soltado ni una palabra. Ni un like, ni una story. Y ese silencio solo ha dejado el escenario perfecto para que las redes hagan de las suyas. El 'Cucuporro' es tendencia en X desde la madrugada del sábado, y los memes no dan tregua. Incluso Ibai Llanos se ha dejado caer dándole al corazón en varios montajes que ya colocan a los dos laterales en el cartel de la próxima Velada.

Con la resaca del Mundial aún coleando, la selección ha encontrado en el ring de Ibai su nuevo patio de recreo.

Y la verdad es que solo hay que imaginarlo. Porro, con su físico de carrilero incansable, y Cucurella, con esa melena que ya es marca registrada, regalarían un crossover de los que hacen época. En un evento que ha visto desfilar a creadores de contenido, cantantes y hasta algún actor, poner a dos campeones del mundo sería el broche que nadie se esperaba.

El precedente: cuando los futbolistas se bajan del césped para subirse al cuadrilátero

La Velada, que nació como un torneo entre streamers, ya ha visto pasar a varios futbolistas como invitados VIP, pero nunca antes un enfrentamiento entre dos compañeros de selección había estado tan cerca de ser oficial. En ediciones anteriores, deportistas de élite ya han hecho cameos o han participado en combates de exhibición, demostrando que el evento de Ibai es un escaparate inmejorable para el crossover entre deporte y entretenimiento. Porro y Cucurella no van a pelear en serio, pero el simple hecho de que dos campeones del mundo bromeen con la idea confirma la química que destila el grupo de Luis de la Fuente.

Queda un año para la Velada VII. Si Ibai quiere darle al botón rojo y poner a los dos laterales a calzarse los guantes, que se prepare: el público ya tiene claro a quién quiere ver en el ring. Y mientras, el foco sigue estando en la fiesta de un Mundial que no para de dar alegrías.

El chisme en 3 claves (TL;DR)