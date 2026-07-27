BTS 'Butter' alcanza 1.100 millones de reproducciones y suma su séptimo récord en YouTube

BTS suma otro récord en YouTube: su videoclip 'Butter' ha alcanzado los 1.100 millones de reproducciones, el séptimo del grupo. El grupo surcoreano sigue engordando su leyenda en la plataforma de vídeo, y esta vez lo hace con una de sus canciones más icónicas.

El hito se ha confirmado este mismo 26 de julio (hora española), durante la madrugada del día 27 en Corea del Sur, según los datos de la propia plataforma. La noticia ha puesto al ARMY en modo fiesta y, una vez más, demuestra que el catálogo de BTS no entiende de fechas de caducidad.

Siete veces 1.100 millones: el club de récords de BTS

Con esta marca, 'Butter' se une al selecto grupo de otros seis videoclips de BTS que ya habían superado esa barrera, como 'Dynamite', 'Boy With Luv' o 'DNA'. El vídeo, que puedes ver en el canal oficial de HYBE LABELS, arrasó desde su lanzamiento en mayo de 2021 y se convirtió en un fenómeno global casi instantáneo.

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Por qué 'Butter' sigue sin derretirse

Sin necesidad de transcribir un solo verso, lo que engancha de 'Butter' es un ritmo funky, una producción impecable y una coreografía que se te pega a los ojos. Es pop en estado puro, sin complicaciones, que funciona igual en una boda que en un estadio. Cinco años después, el tema sigue sumando reproducciones como un recién llegado, y eso dice mucho de su fórmula casi mágica.

No hay que olvidar que 'Butter' fue el himno del verano de 2021, un tema que hasta se coló en los premios Grammy y lideró las listas de medio planeta. Su fórmula, un pop tan suave como pegadizo, ha demostrado tener una vida útil mucho más larga de lo que muchos esperaban.

Cuando un videoclip de hace cinco años sigue sumando cientos de millones de reproducciones, queda claro que no es solo un hit: es un clásico moderno del pop.

El poder del fandom y el legado de BTS

Este nuevo récord no es una sorpresa para quienes siguen al grupo. BTS ha convertido YouTube en su casa: cada estreno es un acontecimiento global, y sus videoclips acumulan cifras de vértigo en tiempo récord. Ahora, con la banda centrada en sus proyectos en solitario mientras se prepara el esperado regreso como septeto, cada logro retroactivo —como este de de 'Butter'— demuestra que el poder del ARMY no descansa. De alguna forma, su catálogo sigue vivo y coleando, y los números lo avalan.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. No estamos ante un estreno, sino ante la enésima prueba de que BTS tiene un catálogo que no pasa de moda. El hype es más nostalgia y poder de convocatoria que novedad, pero ver cómo un vídeo de 2021 sigue rompiendo barreras siempre impresiona.

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