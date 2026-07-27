Amazon Luna se integra en Prime Video: juegos en la nube para Fire TV

Amazon ya tiene la jugada que llevaba meses calentando: integrar su servicio de cloud gaming Luna directamente en Prime Video. La novedad, anunciada el pasado 23 de julio, ya está activa en los Fire TV de Estados Unidos y Reino Unido. Sin descargas, sin apps extra: los miembros de Prime solo tienen que abrir la app que usan para ver series y películas y buscar la nueva pestaña de Juegos.

Por qué Amazon mete los juegos dentro de Prime Video

El movimiento responde a un dato que la propia compañía reconoce: la mayoría de sus más de 200 millones de suscriptores de Prime no saben que Luna está incluido en su membresía. Amazon lleva más de una década intentando hacerse un hueco en el gaming, pero nunca ha conseguido que Luna se convierta en un destino de juegos al que la gente vaya a jugar a propósito.

Jeff Gattis, GM de gaming para Amazon, lo ha explicado sin rodeos: "Amazon ha estado trabajando en el espacio del gaming durante más de diez años con distintos grados de éxito, pero nunca ha llegado a establecer Amazon como una plataforma de gaming, un destino donde la gente llegue a jugar." Así que la solución ha sido meter los juegos justo donde ya está el usuario: dentro de la app de vídeo que abre a diario.

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El catálogo con el que arranca: de Hogwarts Legacy a EA Sports FC 26

La librería de salida incluye títulos potentes como Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones and the Great Circle, Clue y Taboo. Son parte de la biblioteca rotativa de más de 50 juegos que Luna Standard ofrece sin coste adicional para los miembros de Prime. Además, estos usuarios también tienen acceso a 12 juegos descargables de PC al mes.

Lo mejor para el suscriptor es que no hay que rascarse el bolsillo: Luna Standard está incluido en la cuota de Prime. Si alguien quiere el catálogo ampliado de Luna+ o juegos premium, entonces sí necesita una suscripción aparte. Pero el acceso básico ya está ahí desde el mismo botón de Prime Video.

Luna no fracasó por ser un mal servicio; fracasó porque nadie lo buscaba. Meterlo dentro de Prime Video es como poner los juegos en el menú de la misma app que ya tienes abierta para ver la serie.

El cloud gaming en 2026: ¿un negocio todavía de nicho?

Piers Harding-Rolls, de Ampere Analysis, recuerda que el cloud gaming apenas representó el 0,3% del gasto global en contenidos de videojuegos en el periodo más reciente. El sector crece, pero aún le quedan años para ser algo masivo. Y tiene un talón de Aquiles que en el salón se nota: la latencia. Juegos de deportes como EA Sports FC 26 exigen una respuesta inmediata, y cualquier retraso extra de 20 o 30 milisegundos arruina la experiencia.

Amazon parte con ventaja de casa gracias a AWS y sus centros de datos distribuidos, pero la calidad final dependerá de la conexión de cada hogar. El timing también coincide con que Microsoft empezó a probar un modelo de streaming con publicidad para Xbox Cloud Gaming, así que la industria está explorando nuevas vías para que el gaming en la nube deje de ser un experimento de early adopters.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7/10. La jugada tiene sentido: elimina fricción y aprovecha una base instalada gigante. Pero la latencia y el desconocimiento del cloud gaming no van a desaparecer de un día para otro. Mantén el mando cerca y la fibra bien puesta.

🍿 El maratón en corto