Este 'satélite' imposible desafía todo lo que sabíamos sobre lunas y planetas

Un satélite casi tan pesado como Júpiter acaba de poner patas arriba lo que creíamos saber sobre lunas, planetas y estrellas. No orbita un planeta normal, como hace la Luna con la Tierra, sino un objeto extraño a medio camino entre ambas cosas: una enana marrón.

El hallazgo, publicado esta semana en la revista Nature, no es una confirmación al cien por cien —los propios autores hablan de "la mejor evidencia hasta la fecha"—, pero supone el paso más sólido logrado nunca en una búsqueda que llevaba más de tres décadas dando tumbos.

Un satélite que rompe todas las categorías conocidas

Desde que en 1992 se confirmó el primer planeta fuera del Sistema Solar, los astrónomos han fichado más de 6.000 exoplanetas. Sus lunas, en cambio, se resistían con una tozudez casi ofensiva: nadie había logrado una detección convincente, a pesar de que es razonable pensar que muchos de esos mundos lejanos tienen sus propios satélites, igual que Júpiter o Saturno.

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El objeto recién detectado tiene al menos 0,9 veces la masa de Júpiter y completa una vuelta a su astro cada 170 días. Se encuentra en el sistema CD-35 2722, a 71 años luz de la Tierra, y ahí es donde empieza lo verdaderamente raro: no gira alrededor de una estrella, sino de un objeto intermedio que los científicos aún no saben cómo encasillar del todo.

La enana marrón que complica la ecuación

El satélite orbita una enana marrón llamada CD-35 2722 B, un tipo de cuerpo celeste que no llegó a acumular masa suficiente para encender la fusión nuclear como una estrella, pero que tampoco es un simple planeta gigante. Esa enana marrón, a su vez, orbita otra estrella, formando una estructura de tres niveles anidados, como muñecas rusas cósmicas.

El equipo, liderado por Ilaria Giovannini desde la Universidad de Padua junto a investigadores de la Universidad Diego Portales, usó el instrumento CRIRES+ instalado en el Very Large Telescope (VLT) de Chile para detectar el hallazgo. La técnica empleada es la del bamboleo gravitatorio: el tirón del satélite hace que la luz de la enana marrón oscile ligeramente, un baile tan sutil que solo un instrumento de última generación podía captarlo sin interferencias.

Cómo se cazó al satélite imposible

La masa del objeto representa un 2,5% de la masa de su anfitriona, una proporción que desdibuja la frontera entre lo que llamaríamos un sistema con luna y lo que sería directamente un sistema binario de dos cuerpos casi comparables. Es, según los propios investigadores, un caso que no encaja en ningún manual de astronomía escrito hasta ahora.

Por eso los autores han optado, de momento, por el término provisional de "exosatélite" en lugar de "exoluna". La diferencia no es solo semántica: mientras que las lunas del Sistema Solar son cuerpos rocosos o helados que giran en torno a planetas bien definidos, este gigante gaseoso vive en un limbo categórico donde ni siquiera está claro si su compañera cuenta como planeta o como estrella fallida.

Por qué a nadie se le había ocurrido buscar así antes

Encontrar un satélite tan lejano no es cuestión de apuntar un telescopio y esperar. La dificultad está en la escala: si detectar un exoplaneta ya es complicado por lo pequeño que resulta frente a su estrella, una luna es todavía más diminuta y su señal se pierde con facilidad entre el ruido del objeto principal.

La clave de este descubrimiento ha sido combinar un telescopio de gran apertura con un espectrógrafo capaz de aislar la luz de un objeto tan tenue como una enana marrón. Sin esa combinación de precisión, la señal del satélite habría quedado enterrada bajo el resplandor de los cuerpos vecinos.

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Estos son los motivos que hacen tan difícil localizar una luna fuera del Sistema Solar:

La distancia : la mayoría de los sistemas candidatos están a decenas o cientos de años luz.

: la mayoría de los sistemas candidatos están a decenas o cientos de años luz. El tamaño : incluso una luna "gigante" es minúscula comparada con su estrella o planeta anfitrión.

: incluso una luna "gigante" es minúscula comparada con su estrella o planeta anfitrión. El ruido de fondo : la luz del objeto principal puede tapar por completo la señal más débil del satélite.

: la luz del objeto principal puede tapar por completo la señal más débil del satélite. La falta de referencias: no existía ningún caso confirmado previo con el que comparar los datos.

Lo que viene ahora: el ELT y la caza masiva de satélites

Este hallazgo no es un punto final, sino más bien la prueba de que la técnica funciona. El equipo ya trabaja con otros sistemas candidatos que podrían analizarse con el mismo método en los próximos meses, así que es probable que sigamos hablando de exosatélites antes de que acabe el año.

La verdadera revolución llegará con el Telescopio Extremadamente Grande (ELT), que empezará a operar en Chile en los próximos años con un espejo de 39 metros. Con esa potencia, encontrar satélites fuera del Sistema Solar podría dejar de ser una rareza puntual para convertirse en una rutina más de la astronomía observacional, y eso cambiará por completo cómo entendemos la formación de los sistemas planetarios.