"El más apuesto de todos": ¿Quién está detrás del osado comentario que le han hecho a Felipe VI y que incomoda a la reina Letizia?

El Reino Unido es considerado mundialmente como la gran cuna de la sastrería clásica, un lugar donde figuras públicas como Carlos III dominan el difícil arte del buen vestir con una precisión casi milimétrica. Sin embargo, durante los últimos meses hemos asistido a un suceso mediático sin precedentes. La siempre exigente prensa británica ha dejado de mirar exclusivamente hacia sus propios palacios para rendirse por completo ante la impecable presencia del rey Felipe VI.

Los principales diarios y revistas londinenses han comenzado a plantear una pregunta que resuena con fuerza en los salones europeos y que ha acaparado decenas de titulares. Hablamos de una duda razonable que han formulado textualmente de la siguiente manera: "¿El más apuesto de todos los tiempos?". Esta interrogante no es fruto de la casualidad de una tarde de verano, sino el resultado directo de un fenómeno estético que lleva gestándose varios meses, impulsado por la creciente y notable atención internacional hacia la innegable elegancia del monarca español.

El primer aviso mediático sobre el estilo del rey Felipe VI

El primer aviso mediático sobre el estilo del rey Felipe VI - Fuente: Agencias

Para entender este reconocimiento extranjero, debes remontarte al pasado mes de enero, coincidiendo exactamente con el cumpleaños del rey Felipe VI. En aquel momento de celebración, la prestigiosa revista Tatler, considerada por muchos como la gran referencia de estilo y actualidad para la aristocracia británica, decidió publicar un extenso perfil analizando su figura. El artículo lanzó una afirmación rotunda que sorprendió gratamente a los lectores más conservadores. El texto británico aseguraba lo siguiente: "Ya sea presidiendo el palco real en Wimbledon o deslumbrando a los diplomáticos en una cena de Estado, el rey Felipe siempre es el hombre mejor vestido de la sala".

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El Rey recibe al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Sebastià Galmés Verger, en el Palacio Real de La Almudaina.



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Este tipo de publicaciones exclusivas ha coronado durante décadas a los distintos miembros de la familia Windsor como los únicos referentes de estilo válidos dentro de las realezas. Sin embargo, ese detallado artículo marcó un punto de inflexión mediático indiscutible.

A partir de esa publicación invernal, distintos medios británicos han ido construyendo paso a paso una narrativa totalmente inesperada en torno a la figura del rey Felipe VI, desviando los focos tradicionales de Londres hacia Madrid. Con el reciente cierre del curso institucional y su esperada llegada a Mallorca para iniciar la tradicional agenda estival, todo este interés internacional ha vuelto a reactivarse de manera notable en las rotativas europeas.

La llegada a Mallorca y la madurez estética del rey Felipe VI

La llegada a Mallorca y la madurez estética del rey Felipe VI | Fuente: Casa de S.M el Rey

Ese interés renovado por parte de la prensa extranjera no se centra en prendas exóticas, marcas ostentosas ni elecciones llamativas. Durante sus habituales jornadas de descanso en las Islas Baleares, el rey Felipe VI despliega un armario de verano que se caracteriza por ser sumamente discreto y totalmente funcional, donde nunca falta la clásica y cómoda guayabera para hacer frente a las altas temperaturas.

Lo que realmente aplauden y analizan los expertos ingleses es la inmensa coherencia que proyecta en cada una de sus apariciones públicas, independientemente del contexto social o de la época del año. A sus 58 años de edad, el soberano no solo encarna la necesaria estabilidad institucional de la monarquía española frente a los ciudadanos, sino que ha logrado consolidarse como un inesperado y muy respetado referente global de estilo masculino.

Audiencia del Rey al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien le ha hecho entrega de la Memoria Anual de la institución.



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Aunque la elegancia natural del rey Felipe VI nunca ha sido puesta en duda a lo largo de las décadas de reinado, el reconocimiento absoluto por parte de los puristas de la moda ha llegado recientemente. Ha sido precisamente en estos últimos años cuando los expertos internacionales han comenzado a hablar abiertamente en sus columnas de su notable "glow up".

Este popular término define una evolución estética consciente, una mejora progresiva que está profundamente ligada a la extensa y rigurosa historia del vestir masculino clásico. Hoy en día, la prensa especializada ya no se pregunta simplemente si el monarca viste bien, sino que analiza detalladamente cómo ha logrado convertirse por méritos propios en el hombre mejor vestido de toda la realeza europea.

El impacto viral del rey Felipe VI en las gradas de Wimbledon

El impacto viral del rey Felipe VI en las gradas de Wimbledon | Fuente: Agencias

Si hay que marcar una fecha exacta en el calendario para entender este estallido mediático de admiración, ese punto álgido ocurrió durante el intenso verano del año 2025. Fue en las exclusivas gradas del prestigioso torneo de Wimbledon donde la imagen deportiva y formal del rey Felipe VI se volvió completamente viral, dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales y las portadas de los periódicos digitales.

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El periodista especializado en moda masculina Derek Guy, considerado en la actualidad como una verdadera autoridad en materia de sastrería clásica, analizó minuciosamente la aplaudida aparición del monarca español en el torneo de tenis londinense. Su conclusión técnica resumió a la perfección el asombro del sector británico al afirmar: "Es muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso entre los ricos".

El Rey entrega los Reales Despachos e impone las condecoraciones a los oficiales que han obtenido el número uno de las distintas promociones de la Escuela Naval Militar de Marín.



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¿Qué elemento hacía tan diferente y especial aquel atuendo elegido para presenciar el evento deportivo? La respuesta de los entendidos es que absolutamente todo encajaba. Los especialistas desglosaron cada detalle de su vestimenta, desde el nudo de la corbata, ejecutado con un perfecto nudo four-in-hand de corte pequeño y ligeramente asimétrico, hasta el modo exacto y fluido en que el cuello de la camisa abrazaba su propio cuello sin mostrar ningún tipo de arrugas o tensiones.

Cada pieza de ropa que llevaba el rey Felipe VI en aquella jornada respondía a una estricta lógica sartorial que, lamentablemente, hoy escasea en las altas esferas gubernamentales. Demostró una magistral lección de precisión, un equilibrio visual impecable frente a las cámaras y un profundo conocimiento de su propia anatomía.