Saja Boys de 'Guerreras K-Pop': nombres, canciones y por qué son tendencia en Google

No nos engañemos: las heroínas de ‘Guerreras K-pop’ molan, pero lo que ha mantenido esta película de Netflix en el top de búsquedas de Google durante más de un año son los villanos. Los Saja Boys, ese quinteto de ídolos con pinta de ángeles caídos y coreografías hipnóticas, siguen generando una curiosidad insaciable entre el público. Y los datos no mienten: la gente quiere saber sus nombres, sus canciones y hasta el significado oculto de sus movimientos.

Cómo se llaman y por qué dan tanto mal rollo

En la película animada, los Saja Boys son la banda masculina rival que le planta cara a HUNTR/X. Pero no son simples competidores: bajo la estética de estrellas del pop coreano se esconden entidades demoníacas que buscan devorar las almas de sus fans a golpe de estribillo. Un argumento que, la verdad, explica bastante por qué ciertos temas se te pegan como el chicle.

Los nombres oficiales, y aquí empieza el verdadero fenómeno de búsqueda, son Jinu Saja (el líder), Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja, y Baby Saja. Cada uno con una personalidad marcada y un rol dentro del plan maligno, aunque en Google solo veas el nombre y un montón de fan arts con poses angelicales.

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‘Your Idol’, el himno que controla (literal) a las masas

Si hay algo que todo el mundo recuerda de los antagonistas es su tema estrella, Your Idol. En la trama, esta canción funciona como un control mental sobre el estadio entero, y fuera de la pantalla ha hecho algo parecido: de hecho, la banda sonora llegó a colarse en el Billboard 200 y Netflix ha tenido que sacar hasta vídeos de karaoke oficiales para saciar la demanda.

Además de su himno personal, los Saja Boys también aparecen en fragmentos musicales interpretados por cantantes profesionales en las versiones dobladas. Lo que empezó como un temazo para la ficción se ha convertido en un imán para las playlists de los más obsesionados con el universo K-pop animado.

Los villanos se han comido el hype. Un año después, la gente sigue preguntando quiénes son esos chicos de pelo perfecto y mirada turbia.

El fenómeno Saja Boys: de la pantalla a TikTok y vuelta a empezar

No es solo el poder de una buena banda sonora. El interés por los Saja Boys ha saltado de los motores de búsqueda a las redes sociales, donde los fans los reimaginan dentro de otros universos animados —los hay crusaders con Sailor Moon o llorando con Intensamente—. Es el tipo de obsesión que demuestra que la película ha calado más profundo que una telenovela coreana de domingo.

Paralelamente, muchas de las consultas también van para el grupo protagonista, HUNTR/X, sus canciones (“Golden”, “How It’s Done”, “What It Sounds Like”) y los elementos de chamanismo coreano que salpican la historia. Pero la verdadera tracción sigue viniendo del lado oscuro: los Saja Boys son la encarnación del guilty pleasure colectivo.

Netflix, mientras tanto, mantiene la película disponible con versiones interactivas y extras. Y no es descabellado pensar que este pico de curiosidad mantenido en el tiempo terminará dando a luz un spin-off. Al fin y al cabo, los villanos siempre quedan mejor en los titulares.

El resumen para vagos (TL;DR)