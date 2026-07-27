Cómo empezar una reforma: el error más común y la clave que recomiendan dos arquitectas

Cuando pensamos en reformar, lo primero que imaginamos son los colores de las paredes, el suelo nuevo o los muebles. Pero caer en esa trampa es, según dos arquitectas, el error más común al empezar una reforma. En el estudio Emmme Interiorismo lo tienen claro: priorizar lo estético antes que lo funcional se paga caro.

¿Cuál es el error que repite casi todo el mundo?

Ana Martín, Lara Muñoz y Ángela Hernando, las tres arquitectas al frente de Emmme, explican que una reforma no arranca eligiendo un pavimento, sino identificando cómo se habita realmente el espacio. «Muchas decisiones erróneas nacen de diseñar para una casa idealizada de revista en lugar de para la vida real», subrayan.

El problema es que las decisiones estéticas producen gratificación inmediata: emociona elegir una grifería, un papel pintado o una encimera. Sin embargo, lo que determina si una casa será cómoda y segura son las instalaciones, la distribución y la coordinación entre oficios, aspectos mucho menos vistosos. «Lo visible enamora, lo invisible sostiene la vida cotidiana», resumen.

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Las tres claves que recomiendan para no arrepentirse

La primera es mapear las rutinas reales antes de tocar un tabique. «Hay que preguntarse qué tiene que transformar esta reforma en nuestra vida», aconsejan. Dónde se dejan las llaves al entrar, cómo se prepara el desayuno, la logística del teletrabajo, los juguetes de los niños… Esa radiografía invisible es la que dicta la distribución, los puntos de luz y la capacidad de almacenaje.

La segunda es invertir en el confort invisible. Según las arquitectas, los clientes aceptan sin problema gastar en mobiliario a medida, una isla de cocina o un revestimiento especial, pero les cuesta justificar la partida de aislamiento, climatización eficiente o un estudio eléctrico al detalle. «Son partidas que no lucen durante la obra, pero son las que transforman la vivienda en un refugio de bienestar», recuerdan.

La tercera clave es contar con una dirección de obra única que coordine todos los gremios. Cuando no hay un liderazgo claro, la carga recae sobre el cliente, que acaba haciendo de intermediario entre constructores, carpinteros y fontaneros. Eso multiplica el estrés y, sobre todo, el riesgo de decisiones improvisadas que se pagan con años de incomodidad.

Una lámpara o un tono de pared se cambian en una tarde; una distribución deficiente condiciona el confort para siempre.

Por qué los arrepentimientos llegan un año después

Las arquitectas de Emmme lo ven cada día: los lamentos no van por un color mal elegido, sino por la falta de tomas de corriente en lugares clave, la ausencia de luz ambiente para relajarse por la noche, una zona de trabajo en cocina minúscula o armarios insuficientes. Durante la obra, los espacios vacíos engañan y es muy difícil anticipar cómo fluirá la vida real. Por eso, ellas insisten en imaginar la rutina antes de tirar el primer tabique.

El reto no es que los muebles quepan en el plano, sino que cada gesto cotidiano encuentre su sitio. «La belleza debe ser la consecuencia natural de haber resuelto primero la distribución, las instalaciones y las necesidades reales de uso», zanjan.

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