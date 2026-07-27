Lavanda, menta y ruda: las plantas que ahuyentan alacranes de tu casa

Cuando llega el calor, los alacranes se convierten en una visita indeseada. La lavanda, la menta y la ruda son tres plantas que crean una barrera olfativa natural y ayudan a mantenerlos a raya sin recurrir a insecticidas.

¿Por qué lavanda, menta y ruda son eficaces?

La clave está en su aroma intenso. Los alacranes detectan el entorno a través de señales químicas, y los aceites esenciales de estas plantas los confunden. La lavanda, por ejemplo, desprende un perfume persistente que actúa como una barrera invisible. Puedes colocarla en macetas en balcones o cerca de puertas, donde reciba sol directo para mantener su fragancia. Además, resiste bien el clima y apenas necesita cuidados.

La menta es otro escudo natural gracias a sus aceites esenciales, pero es más exigente: necesita riego frecuente y un ambiente húmedo para liberar todo su olor. Colócala cerca de ventanas o accesos para que su aroma se disperse de forma continua.

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La ruda, con su olor fuerte y persistente, también es un clásico. Crece bien al sol, pero hay que manipularla con cuidado: su savia puede irritar la piel sensible. Aunque no es infalible, usarla junto a otras aromáticas refuerza la barrera. Un conjunto de lavanda, menta y ruda puede multiplicar la protección sin apenas gasto.

El aroma de la lavanda y la menta no solo refresca el ambiente; también desorienta a los alacranes y los mantiene alejados sin necesidad de tóxicos.

Cómo colocar y cuidar estas plantas en casa

No necesitas un jardín. Basta con macetas estratégicamente ubicadas en puntos de entrada: puertas, ventanas y grietas por donde puedan colarse. La lavanda va en zonas soleadas, la menta en lugares con más humedad y la ruda en rincones luminosos. El mantenimiento es sencillo y barato: riego moderado para la lavanda y la ruda, y más frecuente para la menta. Si las combinas, refuerzas la defensa natural del hogar.

Medidas de prevención que sí funcionan (más allá de las plantas)

Las plantas aromáticas son un complemento, no una solución mágica. Los expertos insisten en que la primera línea de defensa es sellar grietas, zócalos y rendijas por donde los alacranes pueden colarse. Mantener la casa ordenada, retirar cajas y escombros del exterior y sacudir la ropa o el calzado guardado reduce sus escondites. También conviene controlar los insectos que les sirven de alimento.

Si no quieres cultivar, puedes preparar un repelente casero con aceites esenciales: mezcla dos tazas de agua con unas gotas de aceite de cedro, lavanda, limón, naranja silvestre y canela. Aplica la mezcla cada dos semanas con un pulverizador en marcos de puertas y ventanas para mantener la efectividad.

Recuerda que los alacranes no son enemigos, sino controladores de plagas. El objetivo es que se mantengan lejos de casa, no eliminarlos de forma indiscriminada. Combinar estas plantas con buenos hábitos de limpieza es la estrategia más sensata y respetuosa con el entorno.

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