Adelgazar con Ozempic dejó cuerpos vacíos: ahora se inyectan grasa de cadáveres

Ozempic ha vaciado caras y cuerpos tan rápido que la industria estética ya tiene apaño: inyectar grasa de cadáveres. Sí, has leído bien. La fiebre por los agonistas de GLP-1 está dejando a miles de pacientes con el mismo problema: piel flácida y pérdida de volumen en zonas donde antes había relleno natural. La solución que gana terreno en Estados Unidos se llama AlloClae, y su ingrediente estrella es tejido adiposo humano procesado de donantes fallecidos.

AlloClae, la inyección que devuelve el relleno sin pasar por quirófano

El producto lo fabrica Tiger Aesthetics y la FDA ya le ha dado luz verde. A diferencia de un injerto de grasa tradicional —donde te succionan de un lado para meterla en otro—, AlloClae llega en jeringa lista para usar. La grasa donada pasa por un tratamiento que, según la compañía, elimina todo rastro de ADN del donante. Se inyecta en consulta, sin anestesia general ni ingreso hospitalario, y en una hora la sesión está lista. Desde mayo de 2025, más de 2.000 pacientes han probado el método en Estados Unidos.

La diferencia frente a opciones anteriores como Renuva es el volumen: mientras Renuva apenas permite tres centímetros cúbicos, AlloClae puede inyectar hasta 25. Eso abre la puerta a rellenar no solo los pómulos, sino también el pecho o los glúteos. La recuperación, según testimonios recogidos por CNN, es tan sencilla que las pacientes vuelven a su rutina casi de inmediato.

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Ozempic: el vaciado que nadie te contó antes de pincharse

El motivo por el que AlloClae está ganando tracción tiene nombre propio: Ozempic. Alrededor del 11% de los estadounidenses usan ya fármacos tipo GLP-1 para adelgazar, según el sondeo Gallup. El problema es que la pérdida de grasa no elige dónde desaparecer: mejillas, pecho y nalgas pueden quedarse en los huesos mucho antes que el abdomen. De repente, miles de personas que han cumplido su objetivo de báscula se enfrentan a cuerpos “vacíos” que no reconocen.

Los cirujanos estéticos llevan meses recibiendo consultas de pacientes que piden exactamente eso: rellenar lo que el fármaco les quitó. Y como pasar por quirófano da pereza —y pincha el bolsillo—, la grasa de cadáver donado se ha convertido en en la alternativa rápida. Cuesta imaginarlo sin que la mente se vaya a un capítulo de Black Mirror, pero los datos confirman que la demanda es real y va al alza.

Lo que empezó como un milagro farmacológico para la obesidad ha parido un nuevo nicho: rellenar los huecos que el propio Ozempic deja.

La paradoja es perfecta: primero pagas por vaciarte, luego por rellenarte con lo que otros ya no necesitan. La industria de la belleza, siempre atenta a monetizar la angustia corporal ajena, ya ha puesto el cazo.

El turbio consentimiento: ¿saben los donantes qué harán con su grasa?

Aquí la cosa se pone peliaguda. En Estados Unidos, los órganos para trasplante están regulados por una ley federal estricta, pero los tejidos (piel, huesos, grasa) tienen una legislación que varía de un estado a otro. Los formularios de donación suelen incluir casillas genéricas: permitir el uso para investigación, para fines comerciales o sin restricciones. No aparece ninguna pregunta del tipo “¿autoriza que su grasa acabe en el pecho de una abogada de Los Ángeles?”.

Tiger Aesthetics ya ha chocado con el estado de Nueva York, que bloqueó la distribución de AlloClae por dudas legales sobre el consentimiento. La empresa ha demandado al estado reclamando al menos 500.000 dólares en pérdidas, pero el fondo del debate sigue sin resolverse: ¿estamos donando altruistamente para que otra empresa lucre sin que el donante lo sepa con detalle?

Mientras los juzgados deciden, AlloClae sigue expandiéndose en otros estados gracias a nuevos bancos de tejidos. La estética avanza más rápido que la ética, y el cadáver se convierte en la materia prima más cotizada del momento.

El resumen para vagos (TL;DR)