Mod multiverso GTA: portales en tiempo real entre sus tres primeras entregas

DryxioGTA, un modder que prefiere jugar con tres universos a la vez en lugar de esperar sentado a GTA 6, ha creado un mod que conecta Grand Theft Auto III, Vice City y San Andreas, tres entregas clásicas de la saga GTA, mediante portales en tiempo real. Y sí, puedes disparar a través de ellos y liarla parda en dos ciudades distintas al mismo tiempo.

Qué es exactamente este mod y por qué está volviendo loco a todo el fandom

La idea es tan sencilla como brutal: tres portales de colores colocados en Grove Street (San Andreas) que te teletransportan al instante a Liberty City o Vice City, cambiando automáticamente de personaje al que corresponda en cada juego. Pero lo gordo no es solo el viaje, sino que todo funciona dentro del mismo proceso, compartiendo un único dispositivo Direct3D.

DryxioGTA explicó en los comentarios de su vídeo de YouTube que cada portal es una textura GPU en vivo: el juego destino está ejecutándose realmente detrás, no es un vídeo pregrabado ni una captura de ventana. Vamos, que las físicas, el tráfico y las misiones siguen corriendo en tiempo real aunque tú estés en otro mundo. Eso es tener procesador de sobra.

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El detalle que ha terminado de fundir cerebros en la comunidad es que puedes disparar a través de los portales. Apuntas desde San Andreas, la bala atraviesa el portal y mata a un peatón en Vice City, lo que activa el nivel de búsqueda en ambas realidades. ¿Caos multiversal? Exacto.

Los comentarios de YouTube no dejan lugar a dudas: 'We got inter-GTA portals before GTA 6' se ha convertido en el nuevo meme recurrente del fandom. Y con razón.

No es ciencia ficción: estamos hablando de tres motores gráficos compartiendo memoria y renderizándose en un solo frame. Y encima funciona.

El modding, ese arte de corregirle la plana a Rockstar

Hace años que la comunidad modder de GTA hace maravillas, pero este mod va un paso más allá. No es un simple cambio de skins o un mapa rehecho: es una integración a nivel de proceso que convierte tu PC en una especie de servidor local del caos. La pregunta es si Rockstar tomará nota para futuros títulos o, como siempre, dejará que los fans hagan el trabajo sucio. El mod aún está en desarrollo y ni siquiera tiene nombre oficial, pero ya ha demostrado que el multiverso gtaiano era más que un sueño de foro.

El efecto GTA 6 y la comunidad impaciente

Con GTA 6 a la vuelta de la esquina (noviembre de 2026, si no hay otro retraso), este mod llega como un sopapo creativo que recuerda por qué los tres universos originales siguen vivos. Mientras Rockstar pule los detalles de Vice City contemporánea, un solo modder nos ha devuelto a la nostalgia de lo interconectado. La ironía es finísima: llevamos una década soñando con un mapa unificado y resulta que el sueño se hace realidad en forma de texturas GPU disparables. Rockstar, toma nota.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Técnicamente es una barbaridad, y tiene el encanto de lo hecho por amor al arte. Pero es un mod en desarrollo, no un producto acabado. Si te van los experimentos que desafían las tripas de tu GPU, no lo dudes. Eso sí, prepara un PC que no le tema a nada.

El resumen para vagos (TL;DR)