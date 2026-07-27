La encuesta nacional de intención de voto que deja a Sánchez en mínimos: la derecha suma más del 50%

La encuesta nacional de intención de voto más reciente deja a Sánchez en mínimos: el PSOE cae al 26,1% y la derecha supera el 50% de los sufragios.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. El barómetro dibuja un escenario de vuelco electoral. La derecha sumaría entre 196 y 204 escaños, superando la mayoría absoluta, mientras la fidelidad socialista se desploma al 66,3%.

El desplome del PSOE en cifras: 1,37 millones de votos perdidos

El 26,1% de los encuestados votaría hoy a los socialistas, tres décimas menos que en junio y 5,6 puntos por debajo del resultado de julio de 2023. Esa pérdida de apoyo se traduce en una caída de 1,37 millones de votantes respecto a las últimas generales, según el barómetro de Sigma Dos para EL MUNDO. La representación en el Congreso baja de los 121 escaños actuales a una horquilla de entre 104 y 109 diputados.

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El deterioro obedece a un cóctel de causas judiciales —con sentencias condenatorias—, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y una crisis de vivienda que el Ejecutivo no logra contener. La fidelidad de voto del PSOE se reduce al 66,3%, la cifra más baja en lo que va de legislatura, mientras apenas un 7,3% de sus votantes se declara indeciso.

La derecha suma más de 200 escaños y roza la mayoría absoluta

Al otro lado del hemiciclo, el PP aglutinaría el 32,8% de los votos —dos décimas más que en junio, aunque aún por debajo del 33,1% de 2023—. El verdadero impulso lo da Vox, que escala al 17,3% y casi dobla su representación respecto a las últimas elecciones: de 33 a una horquilla de 58-61 diputados.

Juntos, populares y voxistas obtendrían entre 196 y 204 escaños. En el mejor de los casos, esa cifra supera en 28 la mayoría absoluta. Hace tres años, la derecha sumó 170 diputados y se quedó lejos del Gobierno. El sondeo apunta a que ahora la balanza se inclina con claridad.

La suma de PP y Vox alcanza los 204 escaños en el escenario más favorable, una ventaja que la derecha no había rozado en esta legislatura.

Por qué los indecisos ya no existen y el trasvase de voto castiga a Sánchez

Uno de los datos más reveladores del estudio es el desplome de la indecisión. Solo el 3,3% de los votantes del PP duda, y apenas un 1,3% de los de Vox. Entre los socialistas, ese porcentaje sube al 7,3%, pero sigue siendo un registro inusualmente bajo en plena legislatura. Con las elecciones a la vista —menos de un año—, la foto parece más cristalizada que nunca.

El movimiento de electores entre bloques también esconde una fuga clara. Si en febrero PP y Vox se repartían 743.000 antiguos votantes socialistas netos, ahora la cifra asciende a 802.000. En total, la izquierda cede casi 764.000 votantes netos a la derecha, un flujo que no compensa ni la leve mejora de Sumar —7,4% y 11-12 escaños— ni el testimonial 3% de Podemos.

La fragmentación del espacio progresista hace imposible reeditar la coalición. La derecha, en cambio, ha moderado su guerra interna: el trasvase de votos entre PP y Vox ha bajado a la mitad desde febrero. Con una tregua táctica entre Feijóo y Abascal, el bloque conservador encara el último tramo de la legislatura con una hoja de ruta conjunta.

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