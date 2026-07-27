Courtney Stodden agradece a Jason Alexander su donación de 15.000 $ tras años de silencio

Courtney Stodden acaba de cerrar un capítulo de una forma que pocos esperaban. Lo que empezó como una denuncia pública por un sketch de 2012 ha terminado con una donación de 15.000 dólares a Unchained At Last y un agradecimiento sincero en Instagram.

Para quien llegue de nuevas: Stodden, hoy activista contra el matrimonio infantil, recordó hace unos días el vídeo de Funny or Die en el que Jason Alexander —el inolvidable George Costanza de Seinfeld— le metió mano y le pasó el móvil por el pecho cuando ella tenía 17 años. La publicación en su perfil de Instagram incendió las redes y obligó al actor a mover ficha.

Un sketch que Courtney Stodden no iba a dejar pasar

La escena, que hoy duele solo con describirla, llevaba años guardada en un cajón. Stodden no pedía una disculpa de boquilla: quería que Alexander pusiera la cartera donde antes puso las manos. Y vaya si lo hizo.

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El actor no tardó en reconocer el 'daño o angustia' causados y, tras escuchar a Stodden, decidió respaldar con hechos su arrepentimiento. Según fuentes cercanas a la negociación, donó 15.000 dólares (unos 13.700 euros) a Unchained At Last, la organización que lucha por eliminar el matrimonio infantil legal en Estados Unidos.

De las palabras a los hechos: 15.000 dólares bien dirigidos

Courtney recibió la noticia con los brazos abiertos y unas palabras medidas. En otra publicación de Instagram, agradeció al actor por 'convertir las palabras en acción' y dejó claro que la rendición de cuentas no va de humillar a nadie, sino de dar pasos concretos que protejan a menores.

La cuenta pendiente de 2012 se ha saldado con un donativo que, más que dinero, es un precedente.

La activista, que conoce de primera mano las consecuencias del matrimonio infantil tras haberse casado a los 16 con Doug Hutchinson, de 51, insistió en que su historia no puede ser solo suya. 'Si las conversaciones incómodas pueden traducirse en apoyo real para quienes luchan contra esta lacra, entonces algo positivo sale de un recuerdo muy doloroso'.

No se trata solo de un famoso pidiendo perdón, sino de una maquinaria de cambio que empieza a girar. Stodden cerró su mensaje con una invitación a que cualquiera que se haya sentido interpelado done a Unchained At Last: 'No seas solo testigo de la rendición de cuentas. Forma parte de ella'.

Cuando un famoso pide perdón y además pone dinero: el precedente que necesitaba la lucha contra el matrimonio infantil

El caso de Alexander y Stodden se aleja de la disculpa prefabricada que tanto abunda en Hollywood. Aquí no hay comunicado de diez líneas redactado por un gabinete de crisis, sino una transferencia que ayuda a cambiar leyes. Ahora bien lo que realmente marca la diferencia es que el dinero va a una organización que ya ha logrado avances legislativos en varios estados.

En los últimos años hemos visto a celebridades pedir perdón por chistes antiguos, vídeos incómodos o comentarios fuera de lugar. Muy pocos han acompañado ese gesto con un apoyo económico a la causa que ofendieron. Alexander, con este movimiento, se pone en la banda de los que sí, y eso, en la jungla de las relaciones públicas, es un gesto que vale más que cien entrevistas.

La pregunta ahora es si otros seguirán su ejemplo. Stodden ya ha puesto el foco en la meta: terminar con el matrimonio infantil en todo el país. Si cada escándalo de hemeroteca se saldara con un cheque a una ONG, la conversación sobre el acoso y los abusos infantiles sería muy distinta. Por lo pronto, Courtney sonríe: su historia, por fin, ha servido para algo más que un trending topic.

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