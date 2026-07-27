¡Descubre la pequeña Alhambra valenciana! El palacio árabe de Anna que se visita por 5 euros

Si buscas un plan cultural diferente este verano, apunta: un palacio que mezcla fortaleza medieval, palacete barroco y un secreto neoárabe digno de una postal de la Alhambra. Y lo hace en el corazón de Anna, un pueblo valenciano que esconde una de las joyas más sorprendentes de la provincia.

Hablamos del Palacio de los Condes de Cervellón, apodado con razón la pequeña Alhambra valenciana. A primera vista, su exterior parece una mezcla de castillo y casona señorial del siglo XVIII, pero al cruzar el umbral la cosa cambia: te espera un patio neoárabe que te deja sin palabras.

En la planta inferior, el tiempo parece haberse detenido en pleno esplendor andalusí. El Patio de los Surtidores es un remanso de azulejos, vegetación y canales de agua que recuerdan al Generalife granadino. Los mosaicos y colores vivos crean una atmósfera que te transporta a otra época, y los canales de agua recorren el patio en en un diseño de inspiración generalife.

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Pero la verdadera joya es la Sala Árabe. Aquí la decoración alcanza su cénit: arcos, yeserías labradas en blanco y marfil, vidrieras de mosaico y un alfarje de madera tallada con motivos geométricos que filtra la luz de forma mágica. Es imposible no sentir la influencia de los antiguos alcázares en cada rincón.

Lo que hace único al palacio es ese contraste entre el barroco neoclásico de las salas superiores y el refinamiento neoárabe de la planta baja. Un edificio matrioska que cuenta varias historias en cada estancia.

Un palacio con capas: del barroco al esplendor árabe

El palacio es una mezcla fascinante de estilos. Mientras las salas nobles del piso superior muestran un aire barroco y neoclásico propio del siglo XVIII, la planta inferior revela los orígenes del edificio. Esa dualidad lo convierte en un planazo cultural muy original.

La visita es siempre guiada —no se permite el acceso libre— y la entrada cuesta solo 5 euros. Eso sí, hay que reservar con antelación porque las plazas son limitadas. La mejor opción es consultar horarios y hacer la reserva a través de la web oficial del ayuntamiento o directamente en la oficina de turismo de Anna.

Cómo visitar el palacio de los Condes de Cervellón

Para planificar la escapada, ten en cuenta que el recorrido no es demasiado largo, así que combina muy bien con otros atractivos de la zona. El precio de 5 euros por persona hace que sea un plan al alcance de cualquier bolsillo, perfecto para una mañana de sábado o un domingo en familia.

El palacio está en pleno centro de Anna, por lo que puedes dejar el coche y pasear sin prisas. Desde Valencia capital, el trayecto en coche no llega a la hora, y la carretera es cómoda. Si prefieres el transporte público, hay autobuses que conectan con la capital.

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Anna, mucho más que un palacio: cascadas y arroz al horno

Si decides hacer una escapada completa, Anna te da razones de sobra para quedarte todo el día. Esta localidad es conocida como la capital del agua, y con razón: su Albufera, un enorme lago donde se permite el baño y se puede navegar en barca, es el punto de partida ideal para la Ruta de las Tres Cascadas. Un sendero sencillo que te lleva a descubrir pozas y saltos de agua en plena naturaleza.

Un palacio que te transporta al esplendor andalusí por solo 5 euros: el planazo cultural que no te puedes perder este verano.

Y para reponer fuerzas, nada mejor que probar el plato estrella de la comarca: el arroz al horno. Dicen que el auténtico nació aquí, y los restaurantes del pueblo lo preparan con un toque tradicional difícil de igualar. De modo que combinar visita cultural, baño en el lago y buena mesa es un plan redondo.

🎟️ La ficha del plan