Empleo en Córdoba: los perfiles más demandados según el SEPE (albañil, camarero y monitor)

Si estás buscando trabajo en Córdoba o te estás planteando hacia dónde mover tu currículum, el SEPE ha puesto los focos donde más falta hace: en los perfiles que de verdad tienen salida. El último Informe del Mercado de Trabajo de la provincia lo deja claro: albañil, camarero y monitor de actividades deportivas son los empleos que más se demandan ahora mismo. Y ojo, porque no hablamos solo de contratos de temporada: las perspectivas para la contratación indefinida también son sólidas en estos sectores.

El análisis del Servicio Público de Empleo Estatal detecta que, en la modalidad de contratación indefinida a tiempo completo, los camareros asalariados lideran las mejores perspectivas de empleo. Les siguen de cerca los peones de la construcción de edificios —nuestro perfil de albañil de toda la vida— y los montadores de estructuras metálicas. Es decir, que la provincia cordobesa tira de obra y hostelería como motores principales.

Si hablamos de contratación indefinida pero con jornada parcial o fijo discontinuo, el podio varía ligeramente: repiten los camareros en primer lugar, seguidos de los cocineros asalariados y de los operadores de maquinaria forestal móvil. En el terreno de la contratación temporal, los perfiles más cotizados son operadores de maquinaria para productos alimenticios, teleoperadores y ensambladores de maquinaria mecánica. Un abanico que demuestra que la demanda va mucho más allá de los tópicos y abarca también trabajos industriales y de servicios.

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Los tres perfiles estrella del mercado laboral cordobés

Vamos al grano con los que más papeletas tienen para encontrar trabajo. El informe del SEPE destaca especialmente tres ocupaciones:

Camarero asalariado: Aparece en las primeras posiciones de todas las modalidades de contratación. El sector de servicios de comidas y bebidas acumula un incremento de empleo del 23,39% desde 2016, y aunque en 2025 el crecimiento fue más modesto (un 0,05%), se mantiene como uno de los grandes nichos de empleo estable.

Aparece en las primeras posiciones de todas las modalidades de contratación. El sector de servicios de comidas y bebidas acumula un incremento de empleo del 23,39% desde 2016, y aunque en 2025 el crecimiento fue más modesto (un 0,05%), se mantiene como uno de los grandes nichos de empleo estable. Albañil (peón de la construcción): La construcción de edificios es la tercera actividad con mejor proyección, con un crecimiento acumulado del 61,44% en afiliación desde 2016. En términos absolutos, son 2.584 personas más afiliadas. Una barbaridad que confirma que el ladrillo vuelve a ser refugio laboral.

La construcción de edificios es la tercera actividad con mejor proyección, con un crecimiento acumulado del 61,44% en afiliación desde 2016. En términos absolutos, son 2.584 personas más afiliadas. Una barbaridad que confirma que el ladrillo vuelve a ser refugio laboral. Monitor deportivo y de actividades recreativas: Si te gusta el deporte, este es tu momento. Las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento crecen un 22% en empresas y un 47,97% en afiliación desde 2016 (872 trabajadores más). Es la segunda actividad con mejores perspectivas de empleo para este año.

¿Qué sectores tiran del carro (y cuánto)?

El SEPE ha identificado las diez actividades económicas con mayor proyección de empleo en Córdoba. La programación y consultoría informática encabeza el ranking, con un crecimiento del 15% respecto al año anterior. Una pista para quienes buscan reciclarse: las TI no son solo cosa de Madrid y Barcelona.

La construcción acumula un crecimiento del 61% en afiliación desde 2016, 2.584 trabajadores más que entonces.

Le siguen de cerca las actividades deportivas y de entretenimiento (+22%), la propia construcción de edificios, los servicios de comidas y bebidas, la asistencia en residencias, la reparación e instalación de maquinaria, las actividades inmobiliarias, el almacenamiento y transporte, los servicios de jardinería y la fabricación de productos metálicos. Un ecosistema bastante diverso que, eso sí, tiene un patrón claro: más del 50% de todos los contratos en la provincia —el 50,49% en 2025— corresponden a ocupaciones elementales. Es decir, trabajos de base que requieren formación técnica o experiencia, pero no necesariamente titulaciones superiores.

La letra pequeña (y lo que importa para tu búsqueda)

El estudio de el SEPE, conocido como Modelo de Buenas Perspectivas, no es una bola de cristal, pero se basa en datos históricos de afiliación a la Seguridad Social, tasas de contratación y evolución de las empresas. Lo que nos dice es que hay sectores que llevan años creciendo de forma sostenida y que, salvo cataclismo, seguirán demandando mano de obra.

La construcción, por ejemplo, no solo ha resistido los vaivenes de la inflación: ha crecido de forma consolidada. Las actividades deportivas, por su parte, han pasado de ser un nicho a tener un protagonismo inesperado, impulsadas por el auge del bienestar y el ocio activo. Y la informática, aunque con menor volumen total de contratos, crece en porcentaje y apunta a un futuro donde los perfiles técnicos serán cada vez más necesarios también en provincias como Córdoba.

Eso sí: los trabajos más demandados no siempre son los mejor pagados. La hostelería y la construcción, con altas tasas de contratación, arrastran también condiciones que a menudo rozan la precariedad: jornadas partidas, temporalidad encubierta y salarios que, aunque han mejorado, no terminan de equipararse al coste de vida. El informe del SEPE no entra en ese barro —no es su función—, pero conviene tenerlo en cuenta al valorar las ofertas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)