El dardo de Cristina Soria a 'Sálvame': 'Me acosaron por ser la mujer del director'

Cristina Soria ha tardado más de diez años en contar lo que realmente pasó detrás de aquellos picos de audiencia. Y no tiene desperdicio.

La coach de comunicación no verbal, una de las caras más respetadas de Sálvame, ha confesado en el pódcast Seres Auténticos que su matrimonio con Alberto Díaz, el director del programa, se convirtió en su mayor pesadilla en redes.

“Las redes eran un hervidero continuo”, soltó sin medias tintas. Durante la última etapa del formato, cualquier cosa que ocurría la ponía en el punto de mira.

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La etiqueta que la persiguió durante una década

“A ti qué te dice tu marido que tienes que decir”, era el comentario tipo. Cristina Soria no ha escondido ni un ápice de la agresividad con la que parte de la audiencia la juzgó por ser “la mujer de”.

Y es que la coach reconoce que la falta de sororidad fue brutal. “Me costó mucho entender que yo estaba allí porque me lo merecía”, admitió.

Los datos que callaron bocas

Pero la realidad era tozuda. Casi cada día, su sección de microexpresiones regalaba picos de audiencia al programa. La dirección le recordaba sin falta: “Has hecho el pico de audiencia, Cristina”.

Permanecer una década en Sálvame nunca fue cuestión de suerte. Ni de apellido.

La propia coach lo remata con una frase que resume todo: “Yo por ser ‘la mujer de’ no permanecí si no hubiese hecho algo que a la gente le causara curiosidad”.

Ahora, con la perspectiva del tiempo, Cristina Soria no habla de revancha, pero su relato pone sobre la mesa lo agresivo que podía llegar a ser el comentario online. El mérito profesional, al final, siempre se impone a los prejuicios.

El chisme en 3 claves (TL;DR)