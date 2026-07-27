Neuromancer: la serie de Apple TV+ se estrena el 22 de enero de 2027 y su tráiler es puro cyberpunk

Apple TV+ ha conseguido lo que parecía imposible: sacar adelante la adaptación de Neuromante (Neuromancer en inglés), la novela que definió el cyberpunk y que llevaba décadas atascada en el infierno del desarrollo. El tráiler que se ha enseñado en la Comic-Con deja claro que la serie va en serio: estética oscura, luces de neón y un respeto casi obsesivo por el material original.

La fecha ya está marcada en rojo: 22 de enero de 2027. Ese día los suscriptores de Apple TV+ podrán viajar al Chiba futurista que imaginó William Gibson en 1984. La primera temporada tendrá 10 episodios y, por lo poco que se ha visto, el ritmo promete ser una patada en la mesa de los que dudaban del proyecto.

De proyecto maldito a serie con fecha

Neuromancer ha sido durante años el gran 'casi' del audiovisual. En los 90 y 2000 se intentó hacer una película con nombres como Milla Jovovich, Liam Neeson o Mark Wahlberg; ninguno de esos acercamientos llegó a buen puerto. El problema era el mismo que arrastra cualquier obra de culto: los estudios temían cagarla y los fans pedían literalismo quirúrgico.

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Apple TV+ ha confirmado que la producción comenzó en 2024, aunque los rumores de interés por parte de la compañía empezaron a sonar dos años antes. La plataforma ha demostrado con 'Fundación' o 'Para toda la humanidad' que no le tiembla el pulso a la hora de invertir en ciencia ficción densa. Gibson por fin tendrá su adaptación a la altura.

Lo que el tráiler nos dice (y lo que nos preocupa)

En apenas minuto y medio vemos un Japón distorsionado, hackers con gafas de realidad aumentada y una presencia ominosa de inteligencias artificiales. Todo huele a Matrix, pero con la ventaja de que Gibson llegó antes. De hecho, las hermanas Wachowski bebieron directamente de este universo para crear su distopía. El riesgo es que la serie se quede en un ejercicio de estilo, un cyberpunk de postureo sin la carga filosófica que hace grande a la novela.

Por argumento no será. La historia de Henry Dorsett Case, un hacker de élite a quien la mafia de Chiba le fríe el sistema nervioso para que no pueda volver a conectarse a la red, es puro noir tecnológico. Cuando una oportunidad inesperada le devuelve el acceso al ciberespacio, la trama se convierte en una huida hacia adelante con IA, corporaciones y un viaje de redención que sigue siendo moderno casi cuarenta años después.

Adaptar Neuromancer no es un ejercicio de nostalgia: es probar que el futuro que Gibson imaginó en 1984 sigue siendo más inquietante que cualquier distopía actual.

¿Estará a la altura de Matrix o será otro despropósito?

La historia del cyberpunk en pantalla está llena de altibajos. La misma Apple ya ha dado en el clavo con la estética de 'Silo' y ha patinado con la narrativa de 'Invasión'. Otras veces el género ha caído en la mera postal de neón: la versión live-action de Ghost in the Shell o la olvidable adaptación de Altered Carbon en su segunda temporada nos enseñaron que no basta con el envoltorio. El verdadero reto es capturar la paranoia y la lucidez que desprende cada página de Gibson.

El antecedente más cercano y querido es 'Johnny Mnemonic', el relato corto del mismo autor que Robert Longo convirtió en una película de culto con Keanu Reeves y Takeshi Kitano. Aquel filme era imperfecto pero tenía alma, algo que Neuromancer necesita el doble. Si Apple consigue que la serie no se pierda entre filtros azules y gafas de sol, podría ser el estreno que devuelva al cyberpunk el prestigio que perdió en los 2000.

El resumen para vagos (TL;DR)