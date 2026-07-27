La Steam Deck se desploma: las ventas caen un 82% tras el subidón de precio de Valve

Valve ha apretado tanto el cinturón a sus compradores que la Steam Deck se ha ido directa al pozo de las ventas. Hasta un 82% menos de unidades por semana. Y la culpa no la tiene la competencia, sino una subida de precios que casi dobla el coste de la versión OLED más asequible. De 18.000 consolas semanales a apenas 3.000 en cuestión de dos meses, el batacazo es histórico para la que era la portátil referencia del mercado.

El hachazo de Valve: precios disparados y ventas en caída libre

En mayo de este año, Valve anunció la actualización de precios de la Steam Deck con pantalla OLED. El modelo de 512 GB pasó de 549 a 789 dólares, y el de 1 TB saltó de 649 a 949. Un incremento medio del 54% que dejó al dispositivo sin opciones económicas, ya que las versiones LCD se habían descatalogado antes.

Según un informe de Boiling Steam que recoge Hipertextual, el resultado ha sido un desplome inmediato. Antes del ajuste, la consola rondaba las 11.000-18.000 unidades semanales y aparecía en el Top 5 global de ventas de hardware. Tras la subida, el ritmo cayó a entre 1.400 y 3.000 unidades por semana, y su posición en el ranking se fue al puesto 14. La caída de ingresos semanales brutos habría sido de un 72%, y eso duele.

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La Steam Deck ha pasado de liderar el mercado de consolas portátiles a vender un 82% menos en apenas dos meses. Y el silencio de Valve sobre un modelo de segunda generación no tranquiliza a nadie.

¿Por qué Valve se está pegando un tiro en el pie?

La excusa es la crisis de componentes, escasez de RAM y almacenamiento que también ha afectado a las Steam Machine, lanzadas con precios por encima de los 1.000 dólares. Pero subir los precios un 54% de golpe, sin una alternativa accesible en catálogo, parece un movimiento kamikaze. Sin embargo la mayoría de los compradores se ha quedado mirando otros modelos — y la competencia no duerme. ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go y hasta la Nintendo Switch 2 se están llevando a los usuarios que antes solo veían la Steam Deck como opción razonable.

Valve ha construido su reputación de hardware con precios agresivos y una experiencia de software envidiable. SteamOS y la biblioteca de Steam son el mayor activo de la consola. Pero si el hardware es prohibitivo, de poco sirve. La subida ha sido tan brusca que incluso los fans más acérrimos se lo piensan dos veces.

¿Hay futuro? Steam Deck 2 o el silencio de Gabe Newell

La gran esperanza para corregir el rumbo es una Steam Deck 2 con hardware renovado y un precio competitivo que justifique el escalón actual. Pero Valve no ha dicho ni mu. La compañía de Gabe Newell mantiene el pico cerrado, y eso cuando las ventas se hunden suele ser mala señal.

El precedente no es alentador: las Steam Machine sufrieron el mismo golpe de precios y acabaron siendo anecdóticas. Si Valve no mueve ficha pronto, la portátil que definió una categoría podría convertirse en un producto de culto para cuatro nostálgicos con cartera holgada.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. Valve ha matado su propia gallina de los huevos de oro con una subida salvaje y sin aviso. Si no sacan una Steam Deck 2 a precio competitivo, el reinado portátil se les va de las manos — y rápido.

El resumen para vagos (TL;DR)