Paga extra de trabajadores: los requisitos del Estatuto para no cobrarla legalmente

Si estás mirando la nómina de julio y no encuentras la paga extra, tranquilo. Puede que no sea un error: el Estatuto de los Trabajadores permite que la cobres cada mes, prorrateada, si tu convenio colectivo lo estipula. El artículo 31 deja claro que el derecho a dos pagas extras al año existe, pero también que se pueden repartir en las doce mensualidades. Eso significa que en vez de recibir una paga en verano y otra en Navidad, las cobras poco a poco, integradas en tu salario mensual.

Aunque la ley marca que todos los asalariados tienen derecho a esas dos gratificaciones extras (generalmente en junio/julio y en diciembre), la forma de cobro depende exclusivamente del convenio colectivo que rija tu sector o empresa. Si el convenio ha optado por el prorrateo, la empresa tiene que aplicarlo: no hay posibilidad de que el trabajador elija recibirlas en pagas separadas. El trabajador no puede decidir cómo cobrar el importe de las pagas extras; la modalidad de abono viene fijada en el convenio.

El prorrateo no te quita dinero, solo cambia el momento en que lo recibes; el cómputo anual sigue siendo el mismo.

Qué dice exactamente el artículo 31 (en cristiano)

El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados tienen derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o, en su defecto, en el mes de julio. Pero también permite expresamente que esas pagas se prorrateen en las doce mensualidades, siempre que así esté pactado en convenio colectivo o, en su caso, en el contrato de trabajo.

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Traducido: si tu convenio recoge el prorrateo, verás que tu nómina mensual es un poco más alta porque ya incluye la doceava parte de cada una de las dos pagas. El total anual que cobras al final del año es exactamente el mismo que si las recibieras en dos pagos separados; simplemente cambia el reparto.

Cómo saber en 30 segundos si tu paga extra está prorrateada

Lo más sencillo es mirar tu nómina del mes pasado. Busca conceptos como “Prorrata pagas extras”, “Prorrateo” o una línea que indique que el salario base mensual ya incluye la parte proporcional. Si aparece, significa que no recibirás una paga extra aparte ni en verano ni en diciembre.

Otra comprobación rápida: divide tu salario bruto anual entre 12. Si el resultado coincide con tu bruto mensual, estás cobrando con prorrateo. Si tu bruto anual son 24.000 euros y cada mes ingresas 1.714 euros de base, las extras ya van dentro. Con el sistema de 14 pagas, el bruto mensual sería más bajo (unos 1.714 euros igual, pero además recibirías dos pagas de 1.714 cada una). En cambio, con prorrateo, esas dos pagas se diluyen, y el bruto mensual sube hasta los 2.000 euros.

En muchas empresas, especialmente en el sector servicios y la hostelería, la prorrateo es la norma — y muchos trabajadores ni siquiera lo saben. No hay una cantidad mínima que el convenio pueda prorratear: la ley solo dice que el salario total anual no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Lo que manda el convenio (y por qué tú no puedes elegir)

Aquí viene la parte que a veces duele: aunque te parezca más cómodo recibir el dinero mes a mes o prefieras un “pellizco” en verano y Navidad, la decisión no es tuya. El convenio colectivo fija las condiciones salariales de toda la plantilla, y la empresa está obligada a aplicarlas tal cual. El trabajador no tiene potestad para decidir el sistema de cobro de las pagas extras.

La fecha concreta de pago de la nómina mensual la determina la empresa, sin embargo la ley marca que el salario no puede liquidarse en plazos superiores a un mes. En la práctica, la mayoría de las empresas entregan la nómina los últimos días del mes o los primeros del siguiente.

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Conviene recordar que el prorrateo no es una trampa ni una pérdida de derechos: la suma anual sigue siendo la misma. Pero para quien necesita un golpe de liquidez en verano o para afrontar gastos navideños, no tener la paga extra de golpe puede ser un problema de planificación. Por eso, antes de firmar un contrato, echa un vistazo al convenio: suele especificar claramente si las extras van prorrateadas o en pagas separadas.

La letra pequeña del convenio es más decisiva que el propio artículo 31 del Estatuto; lo que tú cobras cada día depende de lo que se negoció en tu sector.

El contexto que no te cuentan: por qué cada vez más sectores prorratean

Hace veinte años lo normal era tener 14 pagas. Hoy, sobre todo en los sectores con alta rotación o contratos temporales, el prorrateo se ha impuesto porque simplifica la gestión de nóminas y evita que las empresas tengan que desembolsar dos gratificaciones grandes de una vez. Para los trabajadores más jóvenes, acostumbrados a ingresos mensuales estables, tampoco supone un drama, y a menudo ni se dan cuenta.

Pero aquí hay un detalle que puede jugar en contra: al diluir las extras en la nómina mensual, la cifra que ves cada mes puede dar una falsa sensación de que ganas más de lo que realmente percibes en cómputo anual. Cuando comparas ofertas de trabajo, la clave es mirar el salario bruto anual, no la mensualidad, porque bajo un mismo bruto anual, la nómina mensual varía según haya 12 o 14 pagas.

El artículo 31 del Estatuto se redactó pensando en un mercado laboral de hace décadas, pero la realidad lo ha ido adaptando a través de los convenios. Y mientras no se modifique la ley, el prorrateo seguirá siendo perfectamente legal y, para muchas empresas, la opción preferida.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)