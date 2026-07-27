4 batidos verano sin azúcar para desayuno y merienda (con truco de textura)

Ya me contarás si no es lo más fácil del mundo: abres la nevera, ves esa fruta que está a punto de pasarse, y en lugar de tirarla la metes en la batidora. En cinco minutos tienes un batido de verano sin azúcar que te salva el desayuno o la merienda, y encima refrescas que no veas.

Yo llevo haciéndolo desde junio y se ha convertido en mi salvavidas de las mañanas de calor. Pero el verdadero truco no está en tener el mejor electrodoméstico ni en gastarte un dineral en superalimentos. La clave para que estos batidos queden cremosos, sabrosos y no empalaguen es mucho más tonta (y efectiva).

El truco de la textura perfecta (y por qué estos batidos no empalagan)

Antes de contarte las recetas, quédate con esta fórmula de tres partes porque te va a evitar todos los batidos aguados y sin gracia: una base jugosa (melón, naranja) que aporta el líquido sin necesidad de añadir agua, una fruta que dé cuerpo (plátano, melocotón, yogur) y un toque ácido (fresa, limón, naranja) que levanta todo el sabor y evita que sepas a jarabe infantil.

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Sin ese contraste ácido, por mucha fruta madura que uses, el batido se queda plano. Y con estas combinaciones no necesitas ni azúcar, ni miel, ni sirope. La fruta madura lo endulza sola.

Los cuatro batidos que te van a cambiar el verano

Batido espeso de melón, fresa, naranja, plátano y zanahoria, el más completo. Tritura medio plátano, un puñado de fresas, dos tazas de melón, el zumo de media naranja y una zanahoria pequeña con hielo. Queda saciante y lleno de color sin añadir nada más.

Batido ligero de melón, fresa, naranja y zanahoria, sin plátano. Perfecto para los días de bochorno en que buscas hidratación ligera. Solo necesitas dos tazas de melón, un puñado de fresas, el zumo de media naranja y la zanahoria pequeña, todo bien batido con hielo.

El verdadero truco no está en el azúcar, sino en la acidez bien medida y una fruta madura que te da todo el dulzor natural.

Batido cremoso de fresa, plátano y yogur natural. El más parecido a un smoothie de desayuno. Tritura dos tazas de fresas, medio plátano y un yogur natural sin azúcar (de 125 gramos). Acompaña con un chorrito de agua fría para aligerar si te gusta más líquido.

Batido estacional de melón, melocotón o nectarina y limón. Aprovecha la fruta de hueso más jugosa: dos tazas de melón, un melocotón o nectarina maduro, y unas gotas de limón. Es tan simple que parece mentira lo bien que sabe.

Cómo completar el desayuno. Estos batidos funcionan de lujo como merienda o bebida acompañante, pero si los tomas de desayuno y quieres aguantar hasta mediodía, añade un yogur, avena, frutos secos o una tostada. La fruta sola da una energía muy rápida; con algo de proteína y fibra, el hambre no aparece a las dos horas.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 5 minutos por batido. Nivel de dificultad: fácil. Consejo extra: la fruta debe estar bien madura, no pasa nada si la recuperas del cajón justo antes de que caduque; el batido sabe mejor recién hecho y no aguanta mucho en la nevera sin oxidarse.