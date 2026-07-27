Baja laboral: qué pedir al médico según un abogado laboralista

Si estás de baja y temes que cualquier gesto cotidiano pueda costarte el empleo, esta historia te interesa. Un juez acaba de tumbar un despido precisamente por eso y el abogado laboralista Andrés Millán ha desgranado el porqué, paso a paso. Y, sobre todo, cómo protegerte si te pasa a ti.

El caso: pasear al perro, detectives y un despido que se vino abajo

Un trabajador con más de una década en la empresa, en un centro logístico de León, se dedicaba a limpiar maquinaria y suelos en una cámara frigorífica. Estaba de baja por artritis reumatoide y su informe médico prohibía de forma expresa exponerse al frío. La empresa contrató a un detective en enero de 2025. Le grabó paseando a un perro pequeño, recogiendo sus heces, sentado en una lavandería y conduciendo una moto en desplazamientos cortos. Con esas imágenes, lo despidieron por «transgresión de la buena fe contractual».

El Juzgado de lo Social número 1 de León le dio la razón a la compañía y el empleado se quedó sin indemnización. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado esa sentencia y ha declarado el despido improcedente, con una indemnización de 39.845,25 euros o la opción de readmisión.

Publicidad

Millán lo resume con claridad: «Que una empresa tenga que pagar a un detective para seguir a un empleado enfermo es tan ineficiente como arcaico, y dice bastante del maniático del control que lo firmó». Pero añade un matiz crucial: contratar detectives es legal y las imágenes se aceptan como prueba.

Si el informe médico no detalla qué puedes hacer y qué no, la empresa puede intentar jugar con la ambigüedad.

Qué debe dejar escrito el médico (y por qué es lo primero que mira un juez)

Aquí está el consejo que vertebra todo el caso. El abogado recomienda pedir al facultativo que redacte un informe por escrito que especifique, con claridad, qué actividades puedes hacer durante la baja y cuáles están prohibidas. No basta con el diagnóstico o con la simple indicación de reposo. Necesitas un documento que detalle, por ejemplo, si puedes caminar distancias cortas, agacharte, conducir, aguantar temperaturas bajas o manejar cargas.

Ese escrito es, literalmente, lo primero que examina un juez si el asunto llega a los tribunales. Porque, como explica Millán, «para que el despido sea procedente, la empresa tiene que acreditar que la baja es simulada o que la actividad retrasa la curación». Sacar a un perro pequeño, sentarte en una lavandería o hacer un recado en moto no demuestra ninguna de esas dos cosas.

El fallo del TSJ de Castilla y León deja claro que no vale cualquier actividad para justificar un despido disciplinario. La empresa debe probar un comportamiento incompatible con la recuperación o una falsedad deliberada. Y eso requiere que el juez tenga sobre la mesa un papel del médico que trace la línea roja.

Por qué este fallo te afecta aunque nunca te hayan puesto un detective

La sentencia no solo salva el puesto de un empleado concreto. Envía un mensaje más amplio: las bajas médicas no convierten al trabajador en un preso domiciliario. Puedes salir a la calle, hacer gestiones o incluso pasear al perro —siempre que no contradiga las limitaciones que figuren en tu informe médico— sin que tu empresa pueda despedirte automáticamente.

El criterio del tribunal recuerda al que ya aplicó el Tribunal Supremo en 2019, cuando descartó que se pudiera sancionar a un trabajador de baja por recoger a sus hijos del colegio. La clave, de nuevo, estaba en que el informe médico no vetaba esa actividad. Sin restricciones concretas por escrito, el despido se convierte en una apuesta arriesgada para la empresa.

Ahora bien, Millán no endulza la realidad: los detectives privados se usan. Y sus grabaciones son plenamente válidas si no vulneran derechos fundamentales, tal y como confirmó el TSJ de Castilla y León. De ahí que su recomendación sea tan pragmática: pide el papel, guárdalo y asegúrate de que define lo que puedes y lo que no.

Publicidad

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)