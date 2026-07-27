"Fracasamos como matrimonio": Hiba Abouk desvela la verdad sobre su actual relación con Achraf Hakimi

A sus 39 años de edad, Hiba Abouk ha decidido romper el hermetismo para compartir abiertamente varias cuestiones cruciales sobre su trayectoria vital. Durante la última emisión del formato de aventuras, la intérprete no ha esquivado los temas más espinosos y ha hecho alusión a su sonado divorcio del futbolista Achraf Hakimi.

Hiba Abouk ha asegurado frente a Jesús Calleja que el pasado año 2023 se convirtió, sin lugar a dudas, en el periodo más duro de toda su vida. La intérprete ha querido explicar detalladamente el motivo detrás de esta afirmación, dejando claro que no fue un solo evento, sino una acumulación de circunstancias dolorosas las que la llevaron al límite de sus fuerzas emocionales.

Con la voz cargada de sinceridad, la invitada relató cómo vivió aquella etapa oscura. “Me estaba ocurriendo una desgracia tras otra y lo sufrí muchísimo. Que se rompiera mi familia, un divorcio que iba acompañado de una polémica un poco desagradable. Me separo en 2023”, ha comentado.

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Hiba Abouk reportedly says she'll never trust a man again after her split from Achraf Hakimi.



Hiba Abouk 🗣️: "When I married Achraf in 2020, I was deeply in love and truly believed we were building a future together. But just a couple of months after our wedding, I started… pic.twitter.com/Z81GEsY80t — GPSTAR 🔥 (@GP_oluwapelumi2) July 24, 2026

El shock que experimentó Hiba Abouk al ver cómo su proyecto de vida se desmoronaba fue inmenso. Durante su conversación con el aventurero leonés, la artista ha contado por qué esa ruptura matrimonial resultó tan devastadora para ella a nivel personal. El núcleo de su dolor radicaba en la pérdida de un ideal por el que había luchado fervientemente. “Fue muy dura para mí porque formar una familia para mí era mi sueño y es lo que más me ha faltado. Si me haces elegir entre cuatro Goyas, cinco Óscar o tener una familia, te diría tener una familia sin ninguna duda”, sentenció.

La prioridad de Hiba Abouk y de Achraf Hakimi de proteger a sus dos hijos

La prioridad de Hiba Abouk y de Achraf Hakimi de proteger a sus dos hijos | Fuente: Telecinco

Hiba Abouk ha asegurado que el hecho de tener hijos hizo que todo el proceso fuera todavía más complicado de gestionar. Para la reconocida actriz, sus pequeños representan el pilar fundamental de su existencia y la máxima prioridad en cada paso que da. Protegerlos del ruido mediático y de las consecuencias de la separación se convirtió en su principal misión diaria, una tarea que requirió un esfuerzo psicológico monumental durante los meses más convulsos de la tormenta mediática.

Analizando aquel periodo, detalló cómo la maternidad condicionó su forma de encajar el golpe. “Es un shock a todos los niveles. Pero es un shock porque tengo dos hijos. Yo, automáticamente, en todo lo que hago, pienso en ellos primero”. Cabe recordar que, independientemente de las diferencias que hayan podido surgir entre la expareja, Hiba Abouk y Achraf Hakimi siempre estarán unidos de alguna u otra forma por los dos hijos que tienen en común, un vínculo indestructible que marca la hoja de ruta de sus futuras interacciones.

Hakimi’nin eski eşi Hiba Abouk: "Achraf ile 2020 yılında evlendiğimde, ona son derece aşıktım ve gerçekten birlikte bir gelecek kurduğumuza inanıyordum. Ancak düğünümüzden sadece iki ay sonra, onda bir değişiklik fark etmeye başladım. Şüpheci görünüyordu, sanki onu aldattığımı… pic.twitter.com/UNDiTX7GTj — Asist Analiz (@asistanaliz) July 25, 2026

Jesús Calleja le ha preguntado si en la actualidad se habla con Achraf. Lejos de esquivar, Hiba Abouk ha respondido afirmativamente. “Sí”, ha revelado de manera tajante sobre cómo hoy en día su ex y ella mantienen una relación fluida. A continuación, Hiba Abouk ha reflexionado profundamente sobre el nuevo paradigma que rige su relación familiar. Con una madurez envidiable, explicó su visión actual: “Fracasamos como matrimonio, pero queremos tener éxito en nuestra labor de padres y ser familia de otra manera, lo seremos para toda la vida. Tenemos una buena relación, que es fundamental. Además, para que mis hijos crezcan en un entorno sano pese a todo”.

En ese preciso instante, Hiba Abouk ha hablado abiertamente de la enorme capacidad humana de perdonar y avanzar. Ha asegurado que ella ha logrado llegar a ese punto de entendimiento con Hakimi porque tiene claro que “aprender a perdonar es fundamental para ser feliz y para tener la paz”.

Hiba Abouk también ha desmentido que Achraf y ella fuesen a juicio tras separarse

Hiba Abouk también ha desmentido que Achraf y ella fuesen a juicio tras separarse | Fuente: Telecinco

Ha aprovechado esta valiosa ventana mediática para contar su propia versión de los hechos, desarmando las narrativas que apuntaban a una batalla legal encarnizada por el patrimonio o la custodia. “La separación fue absolutamente amistosa. Esos bulos que hay de que llegamos a ir a juicio es mentira. No llegamos a ir a juicio nunca. Hicimos una separación amistosa… En fin”.

Para la artista, mantener un entorno pacífico es innegociable. Ha asegurado que para poder vivir tranquila, necesita imperiosamente que en su vida no haya mal rollo: "No puedo con el mal rollo. Hay cosas de mal rollo en la vida, pero intento evitarlas. Es tan importante lo que siembras, de lo que te rodeas… Que no puedo con el mal rollo”. Al ser preguntada por Calleja sobre si en la actualidad se encuentra bien, ella ha contestado de forma positiva señalando que “ahora estoy bien, tengo mucho curro. Llevo ya unos años desde que volví a currar y estoy bien”.