Josep Pedrerol ficha por Mediaset y se lleva 'El Chiringuito' entero: 'llego con más ilusión que nunca'

Josep Pedrerol ha llegado a Mediaset como quien cambia de camiseta en el entretiempo: rápido, mediático y con todo el equipaje. "Llego con más ilusión que nunca", soltó ante los micrófonos, y la frase ya ha corrido por los grupos de WhatsApp como la pólvora. Se acabó una etapa en Atresmedia y ahora 'El Chiringuito' se muda con casa y equipo completos. Como él mismo ha dicho: "Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes".

El desembarco del 'Chiringuito' en Mediaset: todo lo que se sabe

Mediaset ha confirmado la noticia que llevaba días oliéndose en los pasillos: Josep Pedrerol y su equipo estrella se incorporan al grupo. Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos, ha declarado que 'para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de El Chiringuito, con Josep Pedrerol al frente'. El comunicador no ha tardado en devolver el cumplido: "Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes".

La frase es suya, de anoche, y ya es un mantra. "Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie", remató. Añadió que Mediaset era su "asignatura pendiente" y que le ha dado "un cariño que no imaginaba". El desembarco es total: ni un solo colaborador se ha quedado atrás.

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De la mudanza exprés a la nueva imagen: así ha sido el golpe de efecto

El adiós a Atresmedia fue el 20 de julio, una despedida express con aires de "esto no es un adiós, es un hasta luego". "Hoy es simplemente poner el punto final a esta etapa en la que, como digo, esta casa se ha portado muy bien", confesó Pedrerol en su última emisión. Apenas 24 horas después, la cuenta de redes sociales de 'El Chiringuito' estrenaba un nuevo logo y confirmaba el canal destino —aunque sin revelar si será Telecinco o Cuatro—, dejando claro que, pero pero mantendrán la misma hora de siempre y el mismo equipo de colaboradores.

Pedrerol no deja nada al azar: se ha llevado hasta la forma de hacer televisión.

La jugada maestra de Pedrerol y el nuevo mapa televisivo

A estas alturas, la pregunta que todos se hacen no es si Pedrerol encaja en Mediaset, sino dónde va a emitir. ¿Telecinco o Cuatro? El propio Jaime Guerra ha evitado dar pistas, pero en los mentideros televisivos se barajan ambas opciones. Telecinco daría a 'El Chiringuito' la proyección de un prime time masivo; Cuatro, en cambio, le permitiría jugar con un perfil más especializado y fiel. En cualquier caso, la jugada es redonda.

Pedrerol suma a su palmarés un fichaje que lo sitúa, a sus 61 años, en el centro del tablero televisivo. Su trayectoria —desde aquellos míticos 'El día antes' y 'El día después' en Canal+ con Michael Robinson, pasando por la efervescencia de 'Punto Pelota' en Intereconomía, hasta el reinado de 'El Chiringuito' en Atresmedia— es la de un comunicador que ha sabido reinventar la tertulia deportiva y convertirla en espectáculo. Más contexto en su entrada de Wikipedia.

Lo que está por venir promete no dejar a nadie indiferente. Y si algo hemos aprendido de Pedrerol, es que nunca regala un minuto de pantalla. Nos vemos en Mediaset.

El chisme en 3 claves (TL;DR)