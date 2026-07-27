El nuevo reto del arroz: ¿podría una paella valenciana recibir una estrella Michelin?

Hay platos que empiezan en un teclado de móvil y acaban en las mesas más exigentes. La paella valenciana, diez años después de conquistar los emojis, aspira ahora a la estrella Michelin. Suena a broma, pero no lo es ni mucho menos. Lo que empezó como una campaña de Arroz La Fallera para meter el arroz en el alfabeto digital se ha convertido en un movimiento que pide paso en la alta gastronomía.

Guillermo Navarro, fundador de Wikipaella y uno de los artífices de aquel emoji, lo tiene claro: «la paella puede estar en la misma posición que la fabada, que ya tiene estrella en Casa Marcial». El mismo plato que los valencianos defienden con uñas y dientes contra el chorizo y los experimentos imposibles, ahora se postula para brillar entre los manteles más serios.

Del emoji al mantel: la paella que ya no pide permiso

La paella valenciana, diez años atrás, era sobre todo una receta de domingo, a menudo maltratada fuera de casa. Pero en la última década ha vivido una transformación silenciosa. De ser ese plato que “en Valencia no se comía bien fuera”, se ha pasado a una escena repleta de arrocerías de altísimo nivel. Restaurantes como Casa Carmela, Lavoe o Goya han reivindicado la tradición con técnica depurada, y otros han ido más allá.

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Ese viaje tiene nombre propio: Rioja, en Benissanó. Un local que ha construido todo su discurso alrededor de la paella como objeto de culto. Pero no es el único. Casa Elías, en el interior de Alicante, aunque no elabora la paella valenciana ortodoxa, sí practica un cuidado por el detalle y el producto que roza lo obsesivo. Los tres están en las quinielas.

No solo hay emoji: también hay un Día Mundial de la Paella, impulsado por la misma asociación, y una guía que recoge los mejores arroces del mundo. Aquel empeño empezó casi como un meme y ha terminado por colocar la paella en el mapa de lo serio.

¿Puede un arroz ganar una estrella Michelin? La respuesta de los expertos

La guía roja ya no es ese club cerrado de manteles largos y salsas eternas. Platos populares como la fabada asturiana, los callos o las croquetas han colado a sus templos en la lista de estrellas. ¿Por qué no la paella? Navarro menciona a Casa Marcial como el espejo en el que mirarse. Allí, Nacho Manzano convierte una fabada en alta cocina sin traicionar su esencia. La paella comparte ADN popular y pedigrí de tradición: solo necesita que alguien le ponga la técnica justa para brillar.

“No se trata de elitizar un plato que es puro pueblo”, matiza. “Es reconocer que, a partir de una buena materia prima, la técnica puede elevar cualquier receta a otra categoría”. Es lo que ha pasado con la pasta en Italia o el sushi en Japón: de la calle al templo gastronómico sin complejos. La paella valenciana, ya no solo es un plato de domingo: es un reto. El arroz que nos reúne los domingos está a un paso de colarse en el olimpo de las estrellas.

La paella no necesita una estrella para ser grande, pero la guía roja sí necesita mirar de frente el sabor que nos une.

La guía Michelin ya ha mirado a los arroces en otras plazas: en Japón, varios restaurantes de sushi callejero presumen de estrellas. En Italia, la carbonara de Lazio ha encontrado su versión gourmet en Roma. La cocina valenciana tiene argumentos de sobra.

Los tres templos del arroz que apuntan alto (y no solo en Valencia)

Rioja, en Benissanó, es probablemente el nombre que más suena. Aquí la paella se desglosa en cada grano, con arroces de autor que ponen patas arriba la idea de que el plato es solo casero. Elevan la experiencia a otro nivel, como dice Navarro. Casa Carmela, en la playa de la Malvarrosa de Valencia, es la historia viva: décadas de fuego lento, socarrat exacto y una clientela que peregrina por su arroz a banda. Y luego está Casa Elías, en Xinorlet (Alicante), donde el mimo por el producto sigue la estela de la cocina valenciana sin encorsetar en la receta canónica.

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Los tres comparten algo: obsesión por la leña, el caldo y el punto del grano. Y un público que ya no va a por una paella, sino a por “la” paella. El debate está servido.

La pregunta no es si la paella está a la altura de una estrella Michelin, sino si la guía está lista para mirar más allá de los fogones con chaquetilla. Mientras, en en Valencia y Alicante se fríen los primeros ajos con la esperanza de que, algún día, la guía roja haga parada en un arrozal. Y con Rioja, Casa Carmela y Casa Elías al frente, la respuesta parece cada vez más cercana.

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