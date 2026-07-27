La receta de pollo asado en airfryer de Natalia Rodríguez que arrasa en redes (y se hace en minutos)

Llegar a casa agotado y que te dé pereza hasta encender el horno nos pasa a todos. La cantante Natalia Rodríguez, que este verano anda metida de lleno en su gira 'Tour 2026 Natalia', ha compartido el truco que la salva de cenar cualquier cosa cuando vuelve de un concierto: un pollo asado en airfryer que se prepara casi solo y sabe a gloria.

El truco de Natalia para comer bien en plena gira

La artista lo contó en un vídeo de Instagram que ha arrasado en redes. “Cuando estoy de gira, mantener una buena alimentación no siempre es fácil. Entre viajes, horarios y el ritmo de los conciertos, cocinar suele ser lo último para lo que tengo tiempo”, confiesa. Por eso recurre a la freidora de aire para preparar comidas rápidas, ricas y sin complicarme, en sus propias palabras.

Con una agenda frenética —acaba de estrenar el single “Soy yo”—, Natalia demuestra que se puede seguir cuidando incluso fuera de casa. La receta estrella que mostró es tan básica como infalible: muslos de pollo asados con patatas y zanahorias. Sin histrionismos y con un resultado que, asegura, “está buenísima”.

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Pollo asado en airfryer paso a paso (y sin ensuciar la cocina)

Lo primero es pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas del mismo grosor. Las pones directamente en la cesta de la airfryer, las sazonas con sal, pimienta y un chorrito de aceite. Natalia usa un truco de eficiencia: coloca la rejilla sobre las zanahorias y encima los muslos de pollo, también salpimentados y con un hilo de aceite.

Cocina durante 15 minutos a 180 °C y luego dale la vuelta al pollo y a la zanahoria. Déjalo otros 15-20 minutos más, hasta que el pollo esté dorado y bien cocinado. El tiempo exacto depende del tamaño de los muslos, así que mejor vigilar los últimos minutos.

La airfryer no solo ahorra tiempo, también te salva de pedir comida a domicilio cuando estás agotado y el hambre aprieta.

Cuando esté listo, retiras el pollo y las zanahorias. En el mismo cestillo pones las patatas cortadas por la mitad —sin pelar para que no se deshagan—, aprovechando el aceite y los jugos que quedan. Añade sal y tus hierbas favoritas (romero o tomillo van de lujo). Cocina 30 minutos a 180 °C, dándoles la vuelta a la mitad del tiempo.

Sirve todo junto y ya tienes una comida completa, rápida y deliciosa. La cantante lo clava: en menos de una hora tienes un plato de los que solucionan cualquier cena, incluso un martes de pereza máxima.

Por qué esta receta funciona (cuando otras de airfryer fallan)

El secreto está en la organización y en un detalle que muchos pasamos por alto: colocar la rejilla para cocinar a dos alturas. Así ganas tiempo real y los sabores se mezclan sin complicarte. Además, al usar la misma cesta para las patatas, absorben todo el sabor del pollo y las zanahorias asadas.

Otra ventaja es que admite mil variaciones: puedes darle un toque diferente con pimentón y ajo en polvo, rociar el pollo con zumo de limón, o cambiar las verduras por calabacín, boniato o tomates cherry. Si quieres explorar más, otras recetas como el pollo al ajillo o el lemon pepper en airfryer también son un acierto, pero la de Natalia gana por sencillez absoluta y resultado infalible.

Y recuerda: la airfryer no es solo para calentar congelados. Con una receta como esta, puedes sacar un asado digno de mención sin encender el horno. Vale muchísimo la pena probarla.

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💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 1 hora (la mayor parte sin intervenir). Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: corta la verdura del mismo grosor para que se cocine de manera uniforme.