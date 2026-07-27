He encontrado los bolsos Parfois rebajados perfectos para playa y noche desde 16 euros

Reconócelo, cambiar de bolso entre la playa y la cena es un rollo. Por eso me he puesto a buscar uno que aguante todo el día y he dado con los bolsos rebajados de Parfois que lo solucionan todo desde 15,99 euros.

El bolso que aguanta todo el día sin parecer un saco playero

Lo he visto en la web de Parfois y también en tienda física: esta temporada han sacado una colección de bolsos XL con un punto bohemio y elegante que te salva cualquier plan veraniego. Las rebajas dejan los precios por los suelos (hasta un 50% menos), así que si buscas un todoterreno fresco, vas a alucinar.

El primer modelo que me gustó es un tote de hombro plisado con estampado floral en tonos marrones. Es perfecto para un look ibicenco blanco y ahora está a 15,99 euros (antes 32,99). Las flores de hibisco, que vuelven a ser tendencia este verano, se mezclan con un fondo sobrio que no cansa. Otra opción parecida pero más atrevida es el bolso XL con print hawaiano y asa de bambú vintage: ideal para un paseo marítimo y cuesta unos 29,99 euros. Los dos caben toalla, crema y hasta un libro sin perder la forma.

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El capazzo desmontable y el crochet con flecos son los que más me han sorprendido

El que sí me robó el corazón fue el capazzo 2 en 1: la red de rafia lleva un forro de rayas extraíble, así que tienes dos bolsos en uno. Mezcla líneas marineras con yute y queda genial tanto con un vestido de lino como con un bañador y un pareo. El precio ronda los 25 euros, una ganga para lo que ofrece.

Un bolso que a las 10 de la mañana te cabe la toalla y a las 10 de la noche te hace el look de cena sin esfuerzo.

Y para las noches más hippies, está el de crochet artesanal decorado con abalorios y flecos. Es una monada. Con un vestido holgado levantas cualquier conjunto sin recargarlo, y se nota que el tejido está bien rematado, no se deshilacha a la primera.

¿Merecen la pena estos bolsos rebajados? Te cuento lo que he visto

He comparado calidad y diseño con otras cadenas de moda rápida (Stradivarius, Bershka) y el nivel de Parfois aguanta el tipo. Los acabados no son artesanales puros, pero las costuras y los materiales, sobre todo el crochet y la rafia, tienen un tacto agradable. Por menos de 30 euros no encuentras un bolso de este estilo sin que parezca de juguete.

Mi recomendación: si buscas un todoterreno fresco para todo el verano, elige el tote floral de 15,99 euros porque es el más barato y combina fácil. Si quieres el efecto wow en cenas, ve al crochet o al capazzo desmontable. Eso sí, corre porque en tienda ya he visto cómo se agotan los modelos más pequeños.

🛒 Directo al grano

Precio desde 15,99 euros. Rebajas de hasta el 50% en web de Parfois y tiendas físicas. Disponibles ahora mismo, sin fecha de finalización concreta, así que no te duermas.