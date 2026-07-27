El inolvidable "sí quiero" de Susanna Griso a Luis Enríquez y el criticado atuendo de su marido inundan las principales portadas

Este sábado veinticinco de julio, coincidiendo exactamente con la festividad de Santiago, la reconocida presentadora Susanna Griso y el economista Luis Enríquez han dado un paso definitivo en su relación amorosa. La conductora televisiva, de 56 años, y su pareja, de 55, han protagonizado uno de los enlaces matrimoniales más esperados y comentados de este verano. Todo el evento se desarrolló bajo un aura de profunda naturalidad, dejando a un lado la rigidez protocolaria.

Para sellar legalmente este compromiso, ambos eligieron la zona de la Costa Brava como telón de fondo. Allí congregaron a cerca de 250 invitados que viajaron expresamente para acompañarles en esta jornada tan significativa. El encargado de oficiar y dar validez a la ceremonia civil fue Josep Chifré, quien ejerce como alcalde de la localidad de Santa Cristina d’Aro, un municipio situado a escasos cuatro kilómetros del lugar del evento. Este edil, que mantiene una estrecha amistad con el representante de la novia, no dudó en describir a la comunicadora durante el acto como "una mujer fantástica", añadiendo además los adjetivos de "encantadora" y "cercana".

El ambiente festivo y los célebres invitados de Susanna Griso

El ambiente festivo y los célebres invitados de Susanna Griso | Fuente: Europa Press

La organización del enlace dejó muy claro desde el principio que la prioridad absoluta era la comodidad de todos los asistentes. Si te interesa el mundo de la moda y las etiquetas sociales, debes saber que los contrayentes establecieron un código de vestimenta basado íntegramente en el estilo boho chic. Esta acertada decisión permitió que la frescura primara durante toda la celebración, la cual tuvo lugar en el privilegiado enclave costero de S'Agaró. Los amigos y familiares cercanos pudieron disfrutar plenamente del momento sin las ataduras que imponen las galas más formales.

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🤍💍Susanna Griso, una novia bohemia y radiante en la Costa Brava



La periodista ha dado este sábado 25 de julio el "sí, quiero" a Luis Enríquez en una ceremonia civil celebrada junto al mar, en la Costa Brava, rodeados de familiares y amigos 🌊👰 pic.twitter.com/JQlpRogn64 — Revista ¡HOLA! (@hola) July 25, 2026

Entre la multitud de asistentes destacaron numerosos rostros conocidos del panorama televisivo nacional que quisieron arropar a Susanna Griso. Repasando la lista de invitados, encontramos a profesionales del medio como Gema López, de 55 años, Nando Escribano, de 38, Miquel Valls, de 41, Lorena García Díez, de 44, y María Zurita, de 50. Todos ellos compartieron anécdotas en un entorno muy distendido, confirmando el tono íntimo que la pareja buscaba proyectar.

A pesar de la concurrida asistencia, también hubo algunas ausencias de última hora que no pasaron desapercibidas para la prensa. Según diversas fuentes consultadas, tanto el escritor Juan del Val, de 55 años, como la presentadora Nuria Roca, de 54, figuraban en la lista inicial de invitados a la celebración. Sin embargo, finalmente no pudieron personarse en el recinto gerundense, y hasta el momento se desconocen las razones concretas que motivaron esta baja repentina de la lista oficial.

El destacado papel de los hijos en la boda de Susanna Griso

El destacado papel de los hijos en la boda de Susanna Griso | Fuente: Europa Press

Uno de los aspectos más singulares de esta unión matrimonial fue la decisión de los novios respecto a la estructura tradicional de la ceremonia. Si analizas el desarrollo del evento, comprobarás que la pareja optó por prescindir totalmente de la figura clásica de los padrinos. En lugar de ceder ese puesto a amigos cercanos o hermanos mayores, Susanna Griso y Luis Enríquez determinaron que ese lugar de honor debía ser ocupado exclusivamente por sus respectivos descendientes.

💍🤍¡Susanna Griso y Luis Enríquez ya son marido y mujer!



La pareja celebra el enlace más esperado del verano rodeados de familiares y amigos💐 pic.twitter.com/ziaP5oWNCG — Revista ¡HOLA! (@hola) July 25, 2026

Por parte de la experimentada periodista de Antena 3 estuvieron presentes sus hijos Jan, de 23 años, Mireia, de 19, y la pequeña Dorcette, de 12. A ellos se sumó Koudus, de 22 años, el joven de origen ghanés al que la comunicadora acogió en su hogar hace varios años y al que considera un hijo más a todos los efectos. Por su parte, el novio contó con el respaldo incondicional de sus cuatro hijos, llamados Blanca, Santi, Lola y Luis.

Esta masiva presencia juvenil no fue casual. Con este gesto tan particular, la pareja puso el foco central en la extensa familia ensamblada que han logrado construir juntos a lo largo del tiempo. Los jóvenes se convirtieron en el verdadero hilo conductor de la jornada. De hecho, fue precisamente la joven Dorcette la encargada de portar las alianzas hasta el altar, regalando a los presentes una estampa verdaderamente conmovedora pasadas las nueve de la noche.

El vestido de Susanna Griso y el sorprendente atuendo del novio

El vestido de Susanna Griso y el sorprendente atuendo del novio | Fuente: Europa Press

Como ocurre en cualquier enlace mediático, el vestuario elegido por los protagonistas concentró gran parte del interés periodístico. Susanna Griso hizo su entrada triunfal caminando del brazo de su hijo mayor, Jan. Para una ocasión de tal magnitud, la comunicadora depositó su total confianza en Rosa Esteve, directora creativa y diseñadora principal de la conocida firma Cortana. Esta elección tiene un fuerte trasfondo personal, ya que ambas mujeres mantienen una estrecha amistad desde hace bastantes años.

Por su parte, el estilismo escogido por Luis Enríquez rompió moldes y captó rápidamente la atención de los fotógrafos acreditados. El economista, que fue el primero en hacer acto de presencia llegando al lugar acompañado de su madre, descartó de plano el tradicional y oscuro traje de ceremonia. En su lugar, apostó por lucir una elegante guayabera confeccionada a medida, destacando por un llamativo y favorecedor tono rosa fresa que encajaba perfectamente con el carácter mediterráneo de la boda.

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Me quedo muerto con este salseo del vestuario de la boda de Susanna Griso https://t.co/XEmsTXWaPZ pic.twitter.com/tyZCNF3YbM — Lázaro 🌍🌎🌏 (@Eurolazaro) July 26, 2026

Esta original prenda encierra además una historia muy particular entre sus costuras. Aunque el propio Luis Enríquez fue quien seleccionó el modelo, la camisa fue un regalo personal de Pedro J. Ramírez, de 74 años, y Cruz Sánchez de Lara, de 53 años. La confección corrió a cargo de la Camisería Galán, una histórica y reputada firma sevillana que abrió sus puertas en el año 1905, famosa en todo el país por el uso de tejidos naturales y su innegable maestría artesanal.

Los discursos que emocionaron a la familia de Susanna Griso

El apartado de las intervenciones orales ofreció los instantes más reveladores de la velada. El diputado nacional y vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, estrecho amigo de la novia, fue el responsable de romper el hielo frente al micrófono. Su discurso intercaló referencias culturales sobre la fascinación de Federico García Lorca por el Mediterráneo, versos de Joan Manuel Serrat y menciones al poeta Ángel Antonio Herrera. Dirigiéndose a los recién casados y recordando una antigua confidencia navideña, el político pronunció las siguientes palabras: "Hoy celebramos vuestro amor, pero también la familia que habéis construido".

Susana Griso espectacular para su boda y su marido EN GUAYABERA 🤬 pic.twitter.com/RrnJLaM4nI — Alba Medina (@albammmedina) July 25, 2026

Posteriormente, llegó el turno de Paco Griso, el menor de los siete hermanos de la presentadora. Utilizando un inteligente sentido del humor, describió cómo fue la infancia de Susanna Griso en un hogar regido por un contundente matriarcado formado por sus cinco hermanas. Además, dio la bienvenida formal al novio recordando una entrañable máxima de su clan familiar: "Siempre pondremos un plato más de arroz para que sepas que esta también es tu casa". Asimismo, celebró con orgullo que las próximas celebraciones navideñas reunirán a cerca de 45 personas en la mesa gracias a la integración de los hijos del economista.

La música en directo también tuvo un claro sello familiar. Arnau Griso, sobrino de la novia, se unió a su hermana Mireia y a varias primas para interpretar una versión adaptada del tema Chica del tiempo, dedicado especialmente a la conductora televisiva. El clímax emocional llegó poco después con la intervención de Jan, quien utilizó tanto el castellano como el catalán para dedicar unas palabras llenas de afecto y anécdotas divertidas a su madre y a la pareja de esta.