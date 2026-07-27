Reposo postoperatorio no recomendado: la ciencia explica por qué ahora te levantan de la cama enseguida

Seguro que has pasado por un quirófano —o conoces a alguien que lo ha hecho— y te han soltado aquello de 'guarda reposo una semana'. Pues olvídalo. La ciencia acaba de dar un volantazo a esa vieja recomendación y, aunque suene antipático, ahora te sacan de la cama en cuanto pueden. Y hay una razón de peso detrás.

El mito del reposo absoluto se cae (y con razón)

Durante décadas pensamos que quedarse quieto en la cama era la mejor forma de que las cicatrices curaran y de que no saltara ningún punto. Pero la evidencia científica de los últimos años ha cambiado los protocolos. Hoy los cirujanos hablan de recuperación intensificada, un modelo que empieza incluso antes del quirófano y que te pone de pie lo antes posible tras la operación.

La idea no es torturarte ni ahorrar camas de hospital —que también—, sino prevenir complicaciones que sí son graves de verdad. Porque quedarse inmóvil diez horas seguidas no es inocuo: aumenta el riesgo de trombos, neumonías y pérdida de masa muscular. Así que la ciencia ha tirado por la calle de en medio y ha dicho basta de reposo preventivo.

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Los beneficios que quizá no esperabas

La movilización precoz —que es como se llama en jerga médica a levantarse en las primeras horas tras la cirugía— tiene efectos casi inmediatos. Mejora la circulación, evita que la sangre se estanque y forme coágulos peligrosos. También ayuda a que el intestino se reactive (adiós al molesto estreñimiento postoperatorio) y, de paso, reduce el dolor: los músculos entumecidos agradecen un poco de movimiento.

Además, caminar pronto te saca del hospital antes. No es magia: una persona que se mueve tolera antes la comida, respira mejor y tiene menos riesgo de infección. En cirugías como la de cadera o colon, los protocolos actuales recomiendan levantarse en las primeras 6-12 horas. Y funciona.

Levantarte de la cama a las pocas horas de una cirugía no es una temeridad: es la mejor herramienta para prevenir trombos y volver a casa sin sustos.

Por qué antes pensábamos lo contrario (y por qué ya no)

El cambio no es un capricho de las modas médicas, sino el fruto de décadas de estudios. Hasta hace poco, la cirugía se consideraba un trámite traumático y el reposo, la respuesta natural. Pero la medicina basada en la evidencia demostró que los pacientes que se mueven antes tienen menos complicaciones y una recuperación más rápida. Así de claro.

Es un giro parecido al que vivimos con el ayuno preoperatorio (antes obligatorio y ahora se permiten líquidos hasta dos horas antes) o con la fisioterapia inmediata tras una lesión. La ciencia nos recuerda que el cuerpo no es una máquina: está diseñado para moverse, y dejarlo parado es a menudo más arriesgado que activarlo con cabeza.

🧠 Para soltarlo en la cena

Levantarse pronto tras una operación previene trombos y acelera la vuelta a casa.