‘President Curtis Rick and Morty’: el spin-off que estrena Adult Swim este domingo y convierte al presidente en superhéroe

Si creías que el multiverso de Rick y Morty ya lo había exprimido todo, aparece un spin-off que convierte al presidente de Estados Unidos en superhéroe ochentero. No es un episodio delirante suelto: 'President Curtis' es una serie de diez capítulos que Adult Swim estrena este mismo domingo y que al día siguiente llega a Max. Y sí, suena igual de loco de lo que aparenta, pero con la firma de Dan Harmon y James Siciliano detrás, la locura tiene método.

Un presidente que se cree Batman (con dinero público)

Andre Curtis ya nos dejó claro en Rick and Morty que no soporta vivir a la sombra de un dios como Rick Sanchez. La solución del canon es simple: darle su propio espacio donde él sea el centro del universo. En esta nueva serie, Curtis es un ególatra convencido de que la Casa Blanca es su cueva secreta y de que patrullar América es más importante que gobernarla. Keith David presta su vozarrón carismático a un personaje que despilfarra dinero de los contribuyentes para jugar a ser justiciero, flanqueado por una jefa de gabinete cíborg (Stephanie Beatriz) y un agente especial medio duende (Jim Rash). La sintonía, un guiño a Hill Street Blues, ya avisa de que esto va de policías, no de política.

El creador Harmon insiste en que no es una parodia de Trump 2.0, y se agradece: la sátira funciona mejor cuando apunta al arquetipo del poder en sí mismo que a un presidente concreto.

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Humor metarreferencial para fans de la casa

Si no tragas con la ironía visual de Rick and Morty, sus chistes autorreferenciales y su costumbre de guiñar el ojo a cada tropo de la cultura pop, 'President Curtis' no te va a convertir. Es una serie pensada para quien ya está dentro del ecosistema Harmon. Pero si perteneces a ese club, los diez episodios saben a gloria. Keith David suelta cada línea obscena con una elegancia que hace imposible no soltar la carcajada. Y el trasfondo de que un tipo así sea más efectivo que cualquier político real —porque él sí remata los problemas— le da un filo bastante disfrutable.

El presidente Curtis no aspira a arreglar el país; aspira a tumbar a Paul Bunyan y salir en los titulares.

Por qué este spin-off funciona cuando tantos otros pinchan

Sacar una serie derivada de una franquicia de éxito siempre es una jugada arriesgada. El precedente más cercano son los intentos fallidos de estirar universos animados adultos sin el gancho original. Pero aquí el truco es sencillo: Curtis ya era una bomba de relojería cómica en los episodios de la serie madre, y darle diez episodios para explotar su egolatría superheroica no se siente un relleno forzado. Harmon y Siciliano conocen el tono, y han sabido dosificar la metanarrativa sin caer en la autocomplacencia.

El estreno, este domingo a las 11:30 p.m. (hora de la costa este de EE. UU.) en Adult Swim, y al día siguiente en Max, pinta a cita obligada para los huérfanos de la sexta temporada. Y si no te convence, siempre puedes volver a ver a Rick eructar.

Por cierto, lo de “juguemos a ser Batman con el presupuesto federal” tiene un punto de verdad incómoda. Pero si alguien puede hacer que eso suene a comedia brillante en lugar de a documental de Netflix, es Keith David.

El resumen para vagos (TL;DR)