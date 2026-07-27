Todos los anuncios de la Comic-Con 2026: Ryan Gosling es Ghost Rider y 'Avengers: Doomsday' ya tiene tráiler

Alguien en Marvel ha decidido que el verano de 2026 necesitaba fuego, calaveras y a Ryan Gosling en una Harley. Y no en una peli indie, sino en el MCU como el nuevo Ghost Rider. La San Diego Comic-Con 2026 ha sido una máquina de soltar bombazos, con Marvel recuperando el trono tras un año de silencio, Amazon Prime Video enseñando músculo con dragones y replicantes, y HBO y Apple colando algunos caramelos interesantes.

Marvel se levanta de la lona (y lo hace a lo grande)

Ryan Gosling será Ghost Rider. Sí, has leído bien. El actor encarnará a Johnny Blaze en la película del MCU, confirmando meses de rumores que parecían demasiado locos para ser verdad. Pero Marvel no se quedó ahí: David Jonsson, el actor que nos voló la cabeza en Alien: Romulus, será el nuevo Black Panther, y la fecha de estreno de Black Panther 3 ya está fijada para 2028.

El auténtico misil, sin embargo, fue el primer tráiler exclusivo de Avengers: Doomsday. Los asistentes al panel describen un metraje de pura dinamita, con un tono mucho más oscuro que el de Endgame y cameos que todavía no podemos ni imaginar. Además, se proyectó un clip de Spider·Man: Brand New Day, se confirmó el regreso de Peggy Carter y se anunció que VisionQuest cerrará la trilogía de Wanda.

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Marvel sabe que está en horas bajas y esta Comic-Con era su examen más importante en años. Aprobó con nota, pero sin dejar de lado ese aroma a última bala. El nuevo póster de Avengers: Doomsday es un caramelo visual, y la promesa es que en la D23 del próximo mes aún habrá más sorpresas. La máquina de hype no descansa.

Y por si fuera poco, la compañía dejó caer que X-Men ‘97 ya ha empezado la producción de su cuarta temporada, lo que dispara las expectativas para una de las series animadas mejor recibidas del catálogo.

La Comic-Con ha devuelto la fe a los más escépticos: Ghost Rider con Ryan Gosling y un tráiler de Avengers que no deja respirar.

Amazon, HBO y Apple contraatacan: la Comic-Con no fue solo Marvel

Amazon Prime Video llegó con una maleta de tráileres que levantaron al público: la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la esperadísima Blade Runner 2099, la cuarta de Reacher, el spin-off Neagley y una nueva adaptación de Carrie. Además, Matthew Needham será el Joker en Batman: Caped Crusader.

HBO Max no se quedó atrás: primer tráiler de Linternas, la serie que adapta el universo de Green Lantern, y la renovación de Presidente Curtis, el spin-off de Rick y Morty que nadie había pedido pero que todos veremos.

Apple TV puso sobre la mesa Matchbox con John Cena, la segunda temporada de Materia Oscura, Neuromancer —la adaptación de William Gibson— y la fecha de estreno de la cuarta temporada de Silo. Disney+, por su lado, desveló póster y fecha de Percy Jackson 3 y el tráiler de Futurama 14.

Como guinda, se vieron avances de Avatar: Seven Havens, la locura espacial de Spaceballs 2 y la renovación de Entrevista con el vampiro para una cuarta temporada. La variedad fue la gran ganadora.

¿Ha recuperado el MCU su magia o solo fue un espejismo?

Comparada con ediciones anteriores, esta Comic-Con ha sido la más sólida desde la pandemia. Marvel, que en 2025 ni apareció, necesitaba un golpe de efecto y lo consiguió: el fichaje de Ryan Gosling como Ghost Rider es un movimiento que nadie esperaba y que demuestra que el estudio aún puede agitar el tablero. Sin embargo, parte del terremoto ya se veía venir: el peso de Avengers: Doomsday es tal que eclipsa casi cualquier otra noticia.

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Lo que no se ha contado es el estado real de proyectos como Blade o el reinicio de los X-Men, ausencias notables en un panel que prefirió centrarse en lo seguro. Aunque la mayoría de los material presentado ha sido bien recibido, queda la duda de si el MCU está construyendo una nueva era o solo apuntalando lo que ya conocemos.

El próximo examen es la D23 de agosto. Si allí no hay sorpresas de calado, el hype se desinflará rápido. De momento, la Comic-Con 2026 ha cumplido: público enloquecido, titulares por todas partes y un Ghost Rider que, por fin, tiene cara de ganador.

El resumen para vagos (TL;DR)