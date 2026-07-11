El PP acusa a Mónica García de no negociar el Estatuto Marco y alargar la huelga de médicos

Las autonomías del PP han acusado a la ministra de Sanidad de negarse a negociar el Estatuto Marco y de alargar la huelga de médicos. La tensión ha escalado tras la reunión del Consejo Interterritorial celebrada este viernes, donde los consejeros autonómicos exigieron la retirada inmediata del texto y criticaron la actitud de Mónica García, a la que ven "cómoda" en el conflicto.

¿Qué ha pasado en el Consejo Interterritorial?

La ministra ha anunciado un nuevo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para la próxima semana, con el objetivo de volver a abordar el Estatuto Marco. La convocatoria se produce después de que la reunión monográfica del 10 de junio terminara sin acuerdos y de que ayer todas las comunidades autónomas —incluida Cataluña— firmaran un documento conjunto en el que piden la retirada del borrador.

El texto, que acumula más de 14.000 alegaciones, ha sido calificado por varios consejeros como "lesivo y regresivo". Lejos de rectificar, García ha defendido que retirar el Estatuto significaría no mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

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Los consejeros del PP suben el tono

El consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha sido el más contundente. Ha denunciado que la ministra "está a gusto con el conflicto" y que deja a los pacientes "absolutamente desamparados" mientras continúan los retrasos y las cancelaciones por la huelga.

"La huelga no se para con ese tipo de reivindicaciones. Se para negociando un nuevo Estatuto Marco. Y como la ministra no está dispuesta a hacerlo, habrá más huelga, más conflicto y peor resultado para la población", ha advertido Vázquez. Ha calificado la postura de García como un "sostenella y no enmendalla" y ha exigido explicaciones sobre los supuestos 300.000 millones de euros que, según la ministra, el Gobierno ha transferido a las comunidades para sanidad.

La consejera madrileña, Fátima Matute, ha reforzado la crítica al acusar a García de actuar "como candidata" y no como ministra. Ha asegurado que el Gobierno está "destrozando" el Sistema Nacional de Salud "como un caballo de Troya desde dentro" y ha pedido una financiación mayor y un Estatuto Marco completamente nuevo.

Las citas se cancelan y las pruebas diagnósticas se aplazan mientras el pulso político sigue sin solución a la vista.

Desde Galicia, el consejero Antonio Gómez Caamaño ha reclamado un "replanteamiento total" del texto, al que ha tachado de "excesivamente reglamentista" y alejado de los problemas reales del sistema, en especial el déficit de profesionales. Ha insistido en que todas las comunidades pedirán "partir desde cero" y la retirada del borrador.

El consejero de Cantabria, César Pascual, ha añadido que "la sanidad española necesita consenso, no propaganda" y ha instado a la ministra a rectificar. Ha lamentado que García "confunda firmeza con obstinación" y ha recordado que la huelga convocada para septiembre "no es contra los gobiernos autonómicos, sino contra un proyecto del Ministerio y una negociación que ha fracasado".

Una crisis que se enquista: las claves del bloqueo

El conflicto en torno al Estatuto Marco ha puesto de manifiesto una fractura profunda entre el Ministerio y las autonomías. La huelga médica, que se arrastra desde hace meses, ha provocado un incremento de las listas de espera en varias comunidades. Pacientes de toda España ven cómo sus consultas y operaciones se reprograman sin una fecha clara, mientras el Ministerio y los gobiernos autonómicos se culpan mutuamente. La situación ha generado un clima de incertidumbre entre los profesionales y un deterioro progresivo de la atención que reciben los ciudadanos. Además, la falta de acuerdo ha llevado a que muchas comunidades hayan tenido que destinar recursos extraordinarios para cubrir las ausencias, lo que tensiona aún más unos presupuestos ya ajustados.

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El frente común autonómico, que une a regiones de distinto signo político, es inusual y refleja el rechazo generalizado al borrador. Las 14.000 alegaciones presentadas por profesionales, sindicatos, y organizaciones médicas han sido interpretadas por las comunidades como una enmienda a la totalidad. Sin embargo, la ministra insiste en que el diálogo ha sido constante durante dos años.

La próxima reunión del Cisns será la oportunidad para que García intente reconducir la situación, pero los consejeros ya han adelantado que no aceptarán pequeños retoques. La exigencia unánime es empezar de cero con un texto que cuente con el respaldo de los sanitarios y que incluya una memoria económica detallada y un periodo de transición ordenado.

Mientras tanto, los pacientes siguen a la espera. La huelga de médicos, que se recrudeció en verano, amenaza con extenderse en septiembre si no hay avances. Las consecuencias para la sanidad pública podrían ser aún más graves si el conflicto laboral se cronifica.

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