La caída de 40.000 pisos turísticos en España: ¿fin de la burbuja y alivio para el alquiler?

Primero, el dato: entre 40.000 y 50.000 pisos turísticos han desaparecido del mercado en el último año. Lo confirman el Banco de España y Fotocasa, cada uno con sus números. Ahora, la pregunta que te importa: ¿va a bajar el alquiler? Vamos por partes.

La respuesta corta es que no, al menos no de forma generalizada. Pero en algunas ciudades con mucho turismo, cada piso que se recupera cuenta. Y hay otras noticias: quien tenía un piso en Airbnb igual se está planteando largarse.

Los números: 40.000 pisos turísticos menos en un año

Hasta hace nada, el alquiler vacacional (los pisos que se ofrecen por días a turistas en plataformas como Airbnb o Booking) no paraba de crecer. En 2024 alcanzó un pico de 400.000 viviendas, según el Banco de España. Pero en 2025 el promedio bajó a 355.000. Y el último dato del INE, de mayo de 2026, habla de 341.001 viviendas turísticas ofertadas. Es decir, entre 40.000 y 50.000 menos.

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En algunas provincias la caída ha sido más brusca. Alicante, por ejemplo, ha perdido más de 10.000 plazas. Pero incluso en zonas con menos tradición turística el goteo es constante.

Menos compradores, más vendedores: el 'pinchazo' en tres datos

Fotocasa ha medido la fiebre por el alquiler turístico y el termómetro está bajando. Estos son los tres indicadores que lo demuestran:

Los compradores que buscan piso para destinarlo a alquiler vacacional pasaron del 3,4% en 2024 al 2,8% en 2026.

Los propietarios que venden y que antes lo tenían en alquiler turístico han subido del 1,8% en 2024 al 3,1% en 2026.

La rentabilidad neta, según el sector, ya no es la de antes, con más gastos y regulación.

Es lo que Fotocasa llama un 'pinchazo' del negocio. Y no es para menos: la incertidumbre regulatoria ha hecho que la rentabilidad caiga en en picado.

Por qué se está pinchando el globo turístico

La portavoz de Fotocasa, María Matos, lo resume en tres puntos: los inversores buscan alternativas más estables, la rentabilidad ha bajado y la normativa ha cambiado. Traduciendo: si antes era un chollo tener un Airbnb, ahora ya no tanto.

La ley que más ha ayudado al cambio entró en vigor en abril de 2025: la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal permite que las comunidades de vecinos veten los alquileres turísticos con una mayoría de tres quintos. Antes, necesitabas unanimidad, casi imposible. Ahora, en muchas fincas se ha prohibido y los propietarios se han visto obligados a vender o reconvertir.

Además, el Gobierno central creó un registro único de alquiler de corta duración, aunque el Tribunal Supremo lo tumbó parcialmente hace unos meses. Pero el mensaje ya había calado: el negocio turístico no es el salvaje oeste.

¿Se va a notar en tu alquiler mensual?

Aquí viene la letra pequeña. El Banco de España recuerda que los pisos turísticos solo son el 1,5% del parque total de viviendas. Pero en el mercado del alquiler su peso es del 10%, y en ciudades con mucha demanda turística se dispara: en el área urbana de Málaga, el 28,9% del alquiler son pisos turísticos; en Las Palmas de Gran Canaria, el 12,9%; en Sevilla, el 12,1%.

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Así que sí, en esas zonas 40.000 pisos menos pueden aliviar la tensión, sobre todo si se reconvierten en alquiler residencial de larga duración. El problema es que muchos de esos pisos no están volviendo al alquiler residencial, sino que se pasan al alquiler de temporada (de unos meses) o directamente se venden. Y cuando se venden, a menudo los compran quienes van a vivir, pero no necesariamente en régimen de alquiler.

Según los datos del INE en mayo se anunciaban 341.001 viviendas turísticas. Aun así, la cifra sigue siendo alta y la demanda de alquiler residencial sigue disparada.

Son 40.000 pisos menos, pero el alquiler no se arregla solo con sumas y restas.

La conclusión es que el pinchazo turístico es real, pero todavía insuficiente para que los precios del alquiler bajen de forma apreciable. Si vives en Málaga o Las Palmas, quizá notes que hay un par más de opciones. Si estás en Madrid o Barcelona, el impacto será casi invisible porque el peso del alquiler turístico es menor (2,8% y 4,0% del mercado del alquiler, respectivamente).

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)