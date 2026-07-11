OpenAI reorganiza sus productos: ChatGPT y Codex se unen, Atlas desaparece

OpenAI mete ChatGPT, Codex y Atlas en una coctelera y el resultado es una app unificada que mezcla todo. Atlas desaparece el 9 de agosto. La excusa: simplificar. La realidad: un lío monumental para quien ya tenía su flujo de trabajo montado.

Hace meses que se rumoreaba, pero ahora es oficial: la compañía de Sam Altman quiere que dejes de abrir tres aplicaciones distintas y empieces a usar una sola para casi todo. La nueva app de escritorio —para macOS y Windows— agrupa tres entornos en uno: Chat, Work y Codex. El viejo ChatGPT pasa a llamarse ChatGPT Classic y se queda como una reliquia funcional que podrás seguir usando si te da alergia al cambio.

ChatGPT Classic, la nueva app y Codex: la sopa de siglas que OpenAI ha cocinado

No es lo mismo. Chat sigue siendo el espacio para conversar, buscar info, analizar archivos o pedirle que te escriba un correo con tono de persona enfadada pero educada. Work está pensado para tareas largas con varias etapas: investigar, cruzar documentos, montar presentaciones. Y Codex, el viejo conocido de los devs, mantiene el foco en programar, gestionar repositorios y usar terminales. Los tres viven juntos en la nueva aplicación, pero cada uno tiene su pestaña.

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El acceso a Chat aparece en el panel izquierdo, junto a Work y Codex. Al hacer clic se abre una conversación que puedes sacar a otra ventana si te agobia tanta modernidad. OpenAI quiere que ChatGPT deje de ser solo un chatbot para convertirse en la puerta de entrada a todo su ecosistema. Como cuando Adobe juntó todos sus programas en Creative Cloud, pero con más IA y menos suscripciones (de momento).

Atlas, el navegador que sobra, dice adiós el 9 de agosto

La otra víctima de esta unificación es Atlas, el navegador propio que OpenAI lanzó hace un par de años y que nunca llegó a despegar. La compañía ha confirmado que el 9 de agosto de 2026 Atlas echará el cierre definitivo. Los marcadores se pueden exportar a Chrome; las cookies y contraseñas se trasladan a la nueva app. Pero las pestañas abiertas y el historial no se transfieren automáticamente, así que toca hacer mudanza manual.

Lo que pretende OpenAI es cubrir la navegación con un navegador integrado dentro de la su su propia aplicación y con una extensión para Chrome. La idea (y aquí viene el giro distópico) es que un agente con IA navegue por ti. Como un bot que hace clic mientras tú miras TikTok. Google ya intenta algo parecido con Gemini dentro de Chrome, pero de momento España se queda fuera de la fiesta. Perplexity, mientras, sigue con su Comet, un navegador independiente que, atención, te permite elegir modelos de OpenAI, Anthropic o Google si eres Pro.

Juntar todo en una sola app tiene sentido en un PowerPoint, pero cuando llevas años con el músculo entrenado para abrir tres ventanas, el cambio te sabe a retroceso.

Análisis: ¿simplificar o liarla más?

OpenAI ya la cagó con GPT-5. Quiso eliminar el selector de modelos y se encontró con usuarios que se negaban a soltar GPT-4o. La empresa dio marcha atrás y, después de meses de pataleo, lo retiró definitivamente en febrero de 2026. Ahora repite la jugada pero con los productos, no con los modelos. Y el patrón se repite: la compañía quiere simplificar, pero los usuarios construyen hábitos alrededor de herramientas concretas.

El movimiento tiene su lógica: en lugar de tener aplicaciones separadas para chatear, programar y navegar, pones todo bajo una misma marca. Así te conviertes en el centro gravitacional de la productividad. Pero el riesgo es enorme: si la experiencia no es fluida, los usuarios pueden saltar a la competencia —que no es poca— o quedarse anclados en ChatGPT Classic hasta que lo jubilen sin previo aviso.

Veremos si dentro de seis meses recordamos este lío con humor o si se convierte en otro caso de estudio sobre cómo matar la usabilidad. De momento, la transición pinta más a atasco que a autopista.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. Unificar productos suena bien en la keynote, pero la ejecución suele ser donde el hype se desinfla. Si OpenAI logra que el cambio sea casi invisible para el usuario, el 5 subirá a 8; si no, se quedará en un 4 y con mucha gente usando Classic hasta el apocalipsis.

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El resumen para vagos (TL;DR)