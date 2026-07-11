El juez pide que el agente clave en el caso Koldo siga en la UCO para no paralizar la investigación

El 'caso Koldo' no se puede permitir un frenazo ahora. El juez que instruye una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años ha lanzado un aviso claro: necesita al teniente coronel Antonio Balas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aunque ascienda a coronel en las próximas semanas. Su salida, según el juez y la Fiscalía Anticorrupción, paralizaría la investigación en un momento clave.

El temor no es infundado. Balas dirige el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, el equipo que ha puesto bajo la lupa al PSOE y al círculo más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin él al frente, las pesquisas sobre contratos públicos, el papel del hermano y la mujer del jefe del Ejecutivo, o las cuentas internas del partido, podrían quedarse sin timonel.

Por qué el juez se niega a perder a Balas

En un oficio enviado al coronel jefe de la UCO, Pedro Merino, el magistrado Ismael Moreno ha seguido la petición del fiscal Anticorrupción: que Balas 'permanezca en su destino por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación'. La razón oficial es evitar que un ascenso deje el caso sin uno de los instructores con mayor conocimiento de los sumarios.

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La figura del teniente coronel no es anecdótica. Dirige la unidad que investiga tanto el caso Koldo —la supuesta trama de cobro de comisiones por contratos de mascarillas— como otras derivadas que afectan al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante socialista Leire Díez, y las condenas del exministro José Luis Ábalos y del ex fiscal general Álvaro García Ortiz. 'Ha tenido un papel relevante en el curso de la misma', recoge el escrito fiscal.

Un ascenso que puede descabezar la unidad más sensible de la UCO

Según el reglamento de la Guardia Civil, un coronel debe elegir entre los destinos de su nueva escala. Balas no podría quedarse automáticamente al frente del DIECAN si asciende, ya que debería solicitar un puesto distinto, sometido a baremación y adjudicación final por la directora general de la institución. El juez quiere evitar que ese proceso administrativo descapitalice la investigación.

El fiscal ya advierte que el ascenso está previsto para 'julio o agosto de este año'. La continuidad del mando investigador es esencial para no perder meses de trabajo acumulado, sobre todo cuando la causa afecta a figuras del Gobierno y del partido que lo sustenta.

Si Balas se marcha ahora, la investigación perdería al oficial que más hilos ha atado en un sumario que salpica al corazón del poder.

Lo que está en juego: no es la primera vez que la UCO marca un antes y un después

La UCO ya fue determinante en el caso que acabó con la carrera política de Ábalos y en la condena del ex fiscal general. Ahora, la salida de Balas podría frenar líneas de investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia y sobre posibles desvíos en las cuentas del PSOE. Sin un responsable estable, los plazos judiciales se alargan y los informes policiales pierden continuidad.

El precedente de otros grandes sumarios judiciales —como el caso Gürtel— demuestra que la estabilidad en la jefatura de la unidad investigadora es clave para que las pruebas no queden dispersas. Ahora, el juez Moreno intenta blindar esa continuidad con un simple oficio que insta al coronel jefe a tomar 'las actuaciones que considere pertinentes'.

La decisión final, en todo caso, no depende directamente del juez: la administración de la Guardia Civil es quien mueve los destinos. Pero el respaldo de la Fiscalía y el peso de la instrucción hacen improbable que se ignore la petición.

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