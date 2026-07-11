Xiaomi lanza el ratón inalámbrico con sensor TOG que funciona sobre cristal por solo 29 euros

Nada más frustrante que sacar el portátil en una cafetería con mesas de cristal y que el ratón haga lo que le da la gana. Xiaomi ha presentado el Wireless Mouse Pro 4, un ratón inalámbrico con sensor TOG que promete acabar con ese problema y cuesta solo 29 euros al cambio.

El sensor TOG: cristal, mármol, metacrilato, da igual

La estrella del nuevo periférico es la tecnología Track-On-Glass. A diferencia de los sensores ópticos de andar por casa, este lee tu mano incluso sobre un escritorio de vidrio transparente. La única condición es que el cristal tenga al menos 4 milímetros de grosor, algo que cumple cualquier mesa de diseño o salón moderno.

El Wireless Mouse Pro 4 se presentó en China a 199 yuanes y permite ajustar tres niveles de sensibilidad: 1.000, 1.600 y 2.400 DPI. Suficiente para ofimática, Photoshop ligero y navegación eterna por feeds.

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Rueda inteligente y clics que no despiertan a la oficina

Xiaomi no se ha limitado a copiar un sensor bueno. También le ha metido una rueda de desplazamiento electromagnética dinámica. Con un toque suave avanza línea a línea; con un golpe rápido se libera y gira como un tiovivo. Es la misma mecánica que los ratones de alta gama, pero en un chasis de 29 euros.

Los interruptores son silenciosos TTC, así que puedes hacer clic en una biblioteca sin miedo a miradas asesinas. La conectividad es triple: receptor USB de 2,4 GHz oculto bajo una tapa magnética y Bluetooth 5.0 para emparejar hasta dos dispositivos más. Alternas entre ellos con un botón en la base.

Y ojo al dato 'cultureta': el driver se configura desde el navegador. Nada de instalar bloatware chino. Abres una web, remapeas los botones laterales metálicos y a vivir.

Xiaomi ha metido funciones de Logitech MX Master en un ratón que cuesta lo que una pizza familiar con extra de pepperoni.

Por qué este ratón puede ser un dolor de cabeza para Logitech

El mercado de accesorios siempre ha tenido una línea divisoria: lo 'premium' con precios de tres cifras y lo 'de supervivencia' que falla al tercer día. Xiaomi lleva años borrando esa frontera, y el Pro 4 es otro ejemplo. Un sensor TOG, rueda maglev y clics silenciosos por menos de 30 euros obligan a marcas como Logitech o Microsoft a replantearse sus catálogos básicos.

Pero no todo es un camino de rosas. El ratón funciona con pilas. En 2026, la recarga por USB-C tendría que ser estándar hasta en los cepillos de dientes. Y su tamaño —115,5 por 62 por 36,5 milímetros y 66 gramos sin pila— deja claro que está pensado para manos pequeñas o agarre de garra. Si tienes manazas, te quedas con calambre a la media hora.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Xiaomi coge funciones de ratones de 100 euros y las mete en un chasis de 29. El único pero gordo es la pila: en 2026, recargar por USB-C debería ser estándar hasta en el cajón del súper.

El resumen para vagos (TL;DR)