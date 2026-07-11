Mercedes Sosa y Charly García: el disco 'Alta fidelidad' llega por fin en vinilo 30 años después

El vinilo ha hecho justicia a un disco que llevaba tres décadas pidiendo a gritos un formato a su altura. El 9 de julio de 2026, el mismo día que Mercedes Sosa habría cumplido 91 años, se publicó por primera vez en vinilo 'Alta fidelidad', la obra que grabó junto a Charly García en 1996 y que vio la luz en 1997. Un álbum que fue un milagro de química entre la folclorista más grande y el genio impredecible del rock argentino.

La idea de juntarlos partió de un productor que debió sortear los vaivenes de Charly, inmerso en una de sus etapas más caóticas. Las sesiones se repartieron entre Buenos Aires, Madrid y Nueva York, pero el resultado es una simbiosis conmovedora. Mercedes Sosa, a sus 62 años, se metió en un repertorio de rock que no era el suyo y lo elevó con una voz en plenitud que aún hoy pone la piel de gallina.

Charly, las velas y la cabina telefónica

García se obsesionó con el 'muro de sonido' de Phil Spector y montó en el estudio una especie de cabina telefónica donde encerró a la cantante. Desde fuera, le daba instrucciones como un fiscal. "Quería mística, no industria", contaría él después a Carlos Polimeni, y por eso grababan con velas, en lugares chiquitos y caseros.

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La fijación por las velas casi le cuesta un disgusto. En el estudio La Diosa Salvaje, Charly las encendió hasta que apareció Luis Alberto Spinetta y las apagó una por una: "Te recuerdo que esto es un estudio de grabación, y también te recuerdo que es el mío". El enfado del Flaco fue la única vez que alguien le bajó los humos a García en pleno proceso.

García quería mística, no industria; y el resultado fue una obra que suena tan viva como cuando dos titanes decidieron ignorar las máquinas.

Las rarezas del disco van más allá. En "Cerca de la revolución", Mercedes se ríe al cantar "me siento sola y confundida a la vez". Ella misma confesó que fue porque Charly la obligó a feminizar la letra original y no pudo aguantar la carcajada. También hay un recitado de Alfredo Alcón en "Los sobrevivientes" y una versión experimental de "Plateado sobre plateado" que deja claro que este álbum nunca fue un simple homenaje.

Por qué este vinilo importa (más allá de la nostalgia)

Las reediciones en vinilo se han convertido en un ritual, pero pocas veces se rescata un disco con tanto sentido estético. 'Alta fidelidad' fue concebido para sonar en condiciones de estudio obsesivas, y la nueva edición le devuelve el color que el CD le robó. Aquí no hay nostalgia hueca: hay una clase magistral de producción y un testimonio de que las fronteras entre géneros se disuelven cuando hay talento.

Músicos como Pedro Aznar, Andrés Calamaro o Nito Mestre acompañaron a la pareja protagonista. La complicidad entre la Negra y Charly, pese a los roces, consigue que temas como "Rezo por vos" o "Cuchillos" suenen a otra cosa: a una conversación entre iguales que se admiran.

La portada, con las manos en blanco y negro, es el resumen perfecto. Treinta años después, el rescate en vinilo de 'Alta fidelidad' no llega para que nos pongamos estupendos, sino para que volvamos a escucharlo como merece: sin prisa y con los altavoces a tope.

El resumen para vagos (TL;DR)