El truco del frío para conservar el aceite de oliva virgen extra y proteger su calidad

Si eres de los que guarda el aceite de oliva virgen extra al lado de los fogones, tengo un truco que va a cambiarte la vida. Bueno, la vida no, pero sí el sabor de tus platos. Apunta: el frío. Sí, como lo oyes, mantener tu AOVE a baja temperatura alarga su frescura y protege sus antioxidantes como si de un vino se tratara. Y no hablo de meter la botella en el congelador, sino de un método que ya está dando que hablar en Granada.

El calor es el enemigo silencioso del aceite. Mientras que el vino se mima en cavas y vinotecas, el oro líquido muchas veces se abandona en cocinas cálidas, cerca del horno o de los fogones. Eso acelera la oxidación, degrada los polifenoles y mata el frutado. La empresa Conde de Benalúa, con sede en en Granada, ha decidido plantarle cara a ese problema con un sistema que parece sacado de una bodega. Y lo mejor es que tú también puedes aplicarlo en casa, aunque sea en versión casera.

El aceite, ese gran olvidado de la cocina

Pocos productos nos dan tanto placer con tan poco. Un chorro de AOVE sobre un pan tostado o unas gotas en un gazpacho veraniego son pura felicidad. Pero si no lo conservamos bien, se estropea sin hacer ruido. El calor acelera la descomposición de los ácidos grasos y los compuestos aromáticos, y al final tienes un aceite plano, sin chispa. La industria vitivinícola lleva décadas protegiendo el vino a temperaturas controladas. ¿Por qué no hacer lo mismo con el aceite?

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La clave está en mantenerlo estable. Los expertos recomiendan una temperatura entorno a los 15 °C. A esa cifra, las reacciones de oxidación se ralentizan muchísimo, y los antioxidantes naturales se conservan casi intactos. Eso significa más aroma, más sabor y más propiedades saludables durante más tiempo. Suena a ciencia, pero es pura lógica: si el frío conserva los alimentos, el aceite no va a ser menos.

El método Conde de Benalúa: frío a 15 grados como estándar

La empresa granadina Conde de Benalúa ha ido un paso más allá. Ha desarrollado un protocolo llamado método Conde de Benalúa, que utiliza refrigeradores específicos para mantener el AOVE a 15 °C constantes. Lo comercializan con el sello Oleo-Fresh, y la idea es sencilla: detener el tiempo para que cada botella sepa como el primer día. La firma ha sellado un acuerdo con la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada para instalar estos equipos en restaurantes de la provincia. Así, cuando pidas un aceite en la mesa, llegará con todo su esplendor.

El objetivo es ambicioso: convertir el frío en un nuevo estándar de calidad en la gastronomía, igual que ya lo es la temperatura del vino. Y si Granada se convierte en referente, mejor que mejor. Pero ojo, que esto no es solo para profesionales. Tú también puedes robarle la idea a la hostelería.

El frío no congela el aceite, lo protege. Mantenerlo entre 12 y 18 grados alarga su vida útil y respeta su perfil organoléptico como ningún otro truco.

Cómo aplicar el truco en casa sin un refrigerador profesional

Vale, no espero que te compres un armario refrigerado para la cocina. Pero sí puedes acercarte a ese ideal. Si tienes una vinoteca en casa, ya la tienes. Ajústala a 15 °C y guarda allí tus aceites de calidad. Si no, apuesta por un lugar fresco de la casa, lejos de fuentes de calor y de la luz directa. La despensa más alejada del horno o un armario en una zona fresca de la cocina puede funcionar. Incluso, si vives en un clima muy caluroso, el truco de guardarlo en la nevera no es tan descabellado. Eso sí, la temperatura de la nevera suele andar por los 4-7 °C, y ahí el aceite puede enturbiarse o solidificarse parcialmente. No pasa nada: al volver a temperatura ambiente recupera su aspecto y sus propiedades, pero el vaivén térmico continuo no es lo ideal. Así que mejor una vinoteca o un lugar con temperatura estable.

Otro apunte útil: si usas mucho aceite a diario, ten una botella pequeña fuera y rellénala a menudo del bidón grande que guardas en frío. Así reduces el tiempo de exposición al calor. Un truco de abuela modernizado.

El envase, el otro escudo protector

El frío hace maravillas, pero solo no basta. El envase es el otro gran aliado. El cristal oscuro y las latas de hojalata bloquean la luz y el oxígeno, dos enemigos tan voraces como el calor. La combinación de envase opaco y temperatura controlada crea un escudo casi perfecto. Los plásticos transparentes, en cambio, dejan pasar la luz y aceleran la degradación, por eso se reservan para aceites de menor calidad o para formatos de usar y tirar.

En resumen, si quieres que tu AOVE luzca igual de frutado y aromático que el día que lo abriste, mima dos cosas: el frío y la oscuridad. Y si además te gusta fardar de cocina cuando vienen amigos, suelta el dato: «lo guardo a 15 grados, como el vino». Triunfarás.

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🍽️ La ficha del truco