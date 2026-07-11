El giro de Illa hacia la industria de defensa en Cataluña que puede reindustrializar el territorio

Si trabajas en la automoción, la electrónica o la ciberseguridad, lo que acaba de decidir la Generalitat puede darle un vuelco a tu sector. El president Salvador Illa ha puesto la mira en la industria de defensa como nuevo motor económico para Cataluña. Históricamente, la producción militar ha tenido un peso casi testimonial en la comunidad, pero el nuevo escenario geopolítico y la apuesta de la Unión Europea por reforzar su autonomía estratégica han abierto una ventana de oportunidad que el Govern no quiere desaprovechar.

El impulso no llega solo desde la plaza de Sant Jaume. El Gobierno central, con Moncloa alineada, respalda esta reorientación y está dispuesto a facilitar contratos y fondos europeos para que Cataluña compita con otras regiones por los grandes proyectos de rearme. La idea es sencilla: aprovechar el fuerte incremento del gasto militar previsto en Europa para reindustrializar un territorio que arrastra zonas en declive fabril y necesita una alternativa a la reconversión del vehículo eléctrico.

Cómo se va a materializar el giro hacia la defensa

La Generalitat ya está identificando espacios industriales y polígonos con capacidad de acoger nuevas plantas de ensamblaje, centros de ciberseguridad o líneas de producción de componentes electrónicos de uso dual. La estrategia consiste en atraer inversión mediante condiciones fiscales favorables y un suministro de suelo preparado, en coordinación con los ministerios de Industria y Defensa. No se parte de cero: el tejido empresarial catalán cuenta con fabricantes de automoción, químicas y tecnológicas que pueden pivotar con relativa rapidez hacia la industria militar.

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El calendario aún no tiene hitos concretos, pero fuentes del Departamento de Empresa apuntan a que los primeros expedientes de interés estratégico podrían activarse en los próximos meses. El objetivo es aprovechar el próximo ciclo europeo de gasto en defensa, cuyo techo se multiplicará en los presupuestos comunitarios, para que al menos un 5% de los contratos recaigan en empresas con sede o producción en Cataluña.

Qué sectores se reconvertirán y cómo afecta al empleo

La automoción es el candidato más natural. Plantas que hoy fabrican componentes para motores de combustión podrían adaptarse para producir blindajes ligeros o piezas de transmisión para vehículos militares. La electrónica y las telecomunicaciones, por su parte, tienen un encaje directo en sistemas de comunicación cifrada y radares. El ecosistema de ciberseguridad, en plena expansión, aspira a convertirse en el buque insignia del nuevo polo defensivo catalán.

Para los trabajadores, el cambio puede suponer un salvavidas. La transición al coche eléctrico amenaza decenas de miles de puestos en las auxiliares del motor; un contrato de varios años con el Ministerio de Defensa les daría estabilidad. También se abrirían perfiles profesionales nuevos: ingenieros de sistemas, especialistas en inteligencia artificial aplicada y técnicos de homologación militar, lo que obligaría a acelerar programas de formación profesional dual.

Por qué este giro es más una oportunidad que una improvisación

Cataluña no es la primera comunidad que utiliza la industria de defensa como palanca de reindustrialización. Comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana concentran históricamente buena parte de los contratos militares españoles. Ahora el president Illa busca replicar esa fórmula aprovechando un contexto europeo único: por primera vez en décadas, Bruselas flexibiliza las reglas fiscales para elevar el gasto militar y promueve la compra conjunta de equipos. La Generalitat entiende que quedarse fuera de ese reparto sería perder una oportunidad industrial de primer orden.

La oposición, sin embargo, advierte del riesgo de crear dependencia de un sector volátil. Críticas que se repiten en la izquierda alternativa y en algunos sectores sociales, aunque el Govern insiste en que no se trata de "vender armas" sino de apostar por tecnologías seguras y de uso civil-militar. Los precedentes de la reconversión naval en la ría de Ferrol o los parques tecnológicos ligados a la defensa en Andalucía demuestran que la creación de ecosistemas industriales vinculados al ejército puede asentar empleo durante generaciones, siempre que se gestione con una visión a largo plazo.

El plan busca dar salida a sectores como la automoción, que necesitan nuevos encargos para mantener el empleo.

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