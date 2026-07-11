La inflación dispara el low cost en España: cómo ahorrar con marca blanca, camping y moda china

Si la subida de precios está apretando tu presupuesto, no estás solo: cada vez más familias españolas tiran de las alternativas más baratas para cuadrar las cuentas.

Desde la pandemia, el nivel general de precios ha subido un 25 % en España, según los datos recogidos por El Mundo. Alimentos y bebidas no alcohólicas acumulan un incremento del 42 %, con ejemplos como los huevos, que casi han doblado su precio. Los restaurantes y alojamientos se han encarecido un 33 % y la gasolina, un 19 %. Unas subidas que no llegan acompañadas de mejoras equivalentes en los salarios, lo que obliga a los hogares a recortar en todo lo posible.

El auge imparable de la marca blanca en el supermercado

La respuesta más visible está en el carro de la compra. La marca blanca alcanzó en abril una cuota de mercado del 42 %, cuatro puntos más que un año antes, de acuerdo con los últimos datos de la consultora Circana. Las marcas de distribuidor crecen con fuerza en alimentación y ganan tracción en volumen, mientras las marcas de fabricante avanzan de forma más moderada y dependen más del precio, según la misma fuente.

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Las proyecciones de Kantar apuntan a que, si se mantiene este ritmo, la marca blanca podría superar el 50 % de la cuota en 2029. Ignacio García Magarzo, de la patronal Asedas, explica que España está entre los tres países de la UE con más penetración de marca de distribuidor, una tendencia que se aceleró con la crisis de costes entre 2021 y 2024. “Las empresas que menos marca del distribuidor ofrecían fueron en las que más creció su demanda”, señala.

A la hora de comer fuera, el mismo criterio. La cuota de la comida rápida ha pasado del 19,4 % al 31,1 % en una década, según Marcas de Restauración. Y los “mercaurantes”, zonas de comida preparada de los supers, ganan adeptos al ofrecer platos a precios más competitivos.

Cada euro cuenta cuando la cesta básica se ha disparado un 42 % y los sueldos no acompañan. Buscar alternativas más baratas ya no es una opción puntual, sino la forma de cuadrar el presupuesto familiar.

Gasolineras, moda y vacaciones: el low cost se extiende

Al repostar, el precio manda. El 47 % de los conductores ya elige como primera opción las gasolineras low cost, según un estudio de IO Investigación. Siete de cada diez estarían dispuestos a cambiar de estación por un ahorro de hasta 10 céntimos por litro. Además, se prefiere repostar cantidades más pequeñas con más frecuencia, a la espera de que los precios bajen.

En vacaciones, el encarecimiento hotelero empuja a muchas familias hacia los campings. La Federación Española de Campings señala que para julio y agosto la ocupación roza el 90-100 % y que el bungalow se impone a la tienda de campaña. El camping se ha convertido en una opción cada vez más habitual para para las familias españolas, consolidándose como alternativa al hotel.

En moda, las cadenas chinas de ultra-fast fashion como Shein o Temu siguen ganando terreno: un 25 % de los consumidores ve probable comprar ropa y calzado de marcas chinas, un porcentaje que sube al 32 % para móviles y al 19 % para coches, según Kantar. En automoción, el Dacia Sandero, con un precio de partida de unos 13.500 euros, es el coche más vendido a particulares por catorce años consecutivos.

Por qué el ahorro se ha convertido en necesidad (y en tendencia)

Detrás de esta fiebre por lo barato hay una inflación que no remite. La disrupción de las cadenas de suministro tras la pandemia, la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio han encarecido la energía y las materias primas. A esto se suma un mercado de la vivienda que asfixia los presupuestos.

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Los salarios, sin embargo, no crecen al mismo ritmo. El resultado es que los hogares españoles, pese al crecimiento macroeconómico del país, consumen menos que los europeos y recurren cada vez más a la segunda mano y a las alternativas de bajo coste para no descuadrar las cuentas.

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