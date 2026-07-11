Netflix lanza el tráiler de la temporada 2 de 'The Gentlemen': fecha de estreno y nuevos fichajes

Netflix ha soltado por fin lo que medio mundo esperaba: el tráiler de la segunda temporada de The Gentlemen. Y viene cargado de novedades, con Theo James de vuelta como el Duque, una amenaza italiana y un par de fichajes que ya están dando que hablar. Se estrena el 3 de septiembre, y la espera va a ser larga.

Lo que cuenta (y lo que calla) este primer avance

El nuevo tráiler nos sitúa un año después de los eventos de la primera temporada. Eddie Horniman, interpretado por Theo James, ha puesto sus ojos en expandir su imperio más allá de las fronteras británicas. Pero no será fácil: la atención de de Marco Moretti, un capo de la mafia italiana, amenaza con dinamitar todos sus planes.

El avance deja claro que Guy Ritchie no ha perdido ni un ápice de su estilo. Encontramos la misma mezcla de violencia estilizada, diálogos afilados y personajes tan elegantes como peligrosos. Las escenas que se han mostrado apuntan a una temporada que, según la propia producción, promete ser “más grande y oscura”, sin sacrificar ese toque de comedia negra que hizo de la primera entrega un éxito indiscutible.

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Un reparto que se refuerza con nombres estrella

Junto a James, la serie recupera a casi todo el elenco principal. Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones o un Giancarlo Esposito que ya nos dejó con ganas de más en la primera temporada. Esa continuidad es una de las grandes bazas de la secuela.

Pero la verdadera sorpresa está en las incorporaciones. Hugh Bonneville, a quien recordarás de Downton Abbey, se sube al barco, y lo hace acompañado de Benjamin Clementine, Benedetta Porcaroli y Chris Eubank Jr., el boxeador británico que se estrena como actor. También se suma la presentadora Maya Jama, un movimiento que demuestra que Ritchie sigue apostando por caras frescas y con personalidad.

Una secuela que dobla la apuesta con un villano italiano, más acción y un reparto que mezcla veteranía y sorpresas muy mediáticas.

Con estos mimbres, la segunda temporada de The Gentlemen se perfila como uno de los platos fuertes del otoño en Netflix. Pero ¿logrará superar el listón de la primera?

Por qué Guy Ritchie vuelve a dar en el clavo (y lo que podemos esperar)

La primera temporada de The Gentlemen no solo funcionó como spin-off de la película de 2019, sino que construyó un universo propio con personalidad. La serie recaudó cifras millonarias en reproducciones y dejó claro que el estilo narrativo de Ritchie encaja a la perfección en el formato episódico. Con esta segunda entrega, el director apuesta por un tono más ambicioso y oscuro, pero sin perder ese aroma a thriller británico con clase.

La decisión de introducir a la mafia italiana como antagonista es un acierto: amplía el tablero geográfico y permite que el conflicto escale sin perder el foco en los Horniman. Si a eso le sumamos la química entre Theo James y Kaya Scodelario (Susie Glass), el resultado apunta a una temporada que no se limitará a repetir la fórmula.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. El tráiler cumple con creces: acción, elegancia y fichajes que hacen subir la expectación. Si Ritchie mantiene el pulso, el 3 de septiembre puede ser una de las grandes citas del año para los fans del género.

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