Jugadores de PlayStation convocan huelga digital el 25 de julio contra el fin del formato físico

Lo han vuelto a hacer. Sony ha anunciado que los discos físicos desaparecerán de sus consolas a partir de 2028 y una parte de la comunidad ha montado una respuesta que ni el guion de una serie de Netflix: una huelga digital el sábado 25 de julio. La consigna es tan sencilla como efectiva: no encender la PS5, la PS4 ni ningún servicio de PlayStation durante 24 horas. Ni un minuto de juego, ni una visita a la Store. Nada.

El plan: un sábado sin PlayStation

La protesta pide que el día 25 no se encienda ninguna consola ni se acceda a la red de Sony. Nada de partidas online, nada de descargas, nada de mirar ofertas en la tienda. Una desconexión total durante 24 horas. La fecha no es casual: los fines de semana acumulan el pico de actividad y, según los organizadores, es el momento ideal para que se note el golpe en las métricas. Eso sí, si la participación no es masiva, la huelga pasará sin pena ni gloria. Para participar no hay que hacer nada especial, solo no encender la consola en todo el día.

La convocatoria ha corrido como la pólvora en redes sociales, con mensajes que mezclan indignación y humor negro. “No es solo por los juegos, es por nuestros derechos”, reza el eslogan que está circulando, acompañado de recomendaciones alternativas para esa jornada: jugar a Xbox, Switch, ver una serie, quedar con un amigo o, en palabras literales del tuit original, “echar un polvo”. La protesta se toma en serio, sí, pero sin perder la ironía.

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La gota que colma el vaso: los derechos digitales

El malestar viene de lejos. Ya son casi 300.000 las firmas recogidas en una petición que exige a Sony que recule en su decisión de eliminar el formato físico. El argumento de fondo es más profundo de lo que parece: un juego en disco es tuyo para siempre; uno digital es una licencia que la compañía puede revocar sin previo aviso. Y eso a los coleccionistas y a los defensores del medio físico no les hace ni puñetera gracia.

Por eso, aunque la medida parezca simbólica, muchos insisten en que la presión debe mantenerse. “Estas cosas, si no se hacen en conjunto, valen de poco”, advierte el usuario que lanzó la idea, lamentando la división en la comunidad entre los que solo juegan digital y los que defienden el disco. La realidad es que PlayStation ha ido allanando el camino hacia un futuro sin soporte óptico: la PS5 Slim ya eliminaba la unidad de disco en su versión base, y la estrategia de Sony pasa por un modelo de suscripción y venta digital cada vez más agresivo.

El fin del disco físico convierte cada compra en una licencia revocable, y eso los jugadores lo saben.

¿Servirá de algo o solo es un día de desconexión?

La pregunta del millón. Una desconexión masiva de un día podría hacer ruido en las métricas internas, pero Sony opera con planes a largo plazo que no se tambalean por un fin de semana sin actividad. La eliminación del formato físico no es un capricho: reduce costes de fabricación, distribución y combate el mercado de segunda mano, que no deja un céntimo en las arcas de la compañía. La compañía, lleva tiempo esperando a que pase la tormenta y las últimas filtraciones apuntan a que no hay vuelta atrás.

Cosas que pasan en 2026.

En el trasfondo, la protesta del 25 de julio se parece más a un grito de catarsis colectiva que a una estrategia real de presión. Los jugadores saben que el formato digital ofrece ventajas: comodidad, acceso instantáneo y sin necesidad de espacio físico. Pero la pérdida de derechos es un precio que muchos no están dispuestos a pagar sin rechistar. Y ahí está la brecha: los que solo quieren jugar y punto, y los que ven en cada disco un baluarte de propiedad.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. La protesta tiene su punto de rebeldía simpática, pero no va a cambiar el rumbo de PlayStation. La compañía ya ha decidido que el futuro es digital, y un día sin encender la consola es como un mosquito contra un cristal. Al menos sirve para recordar que parte de la comunidad sigue defendiendo sus derechos, aunque sea con un apagón simbólico.

El resumen para vagos (TL;DR)