Apple demanda a OpenAI por robar secretos de hardware: el rol de Jony Ive

Apple ha puesto una demanda contra OpenAI que sube la temperatura de la guerra tecnológica a niveles de drama corporativo. Hablamos de robo de secretos comerciales, espionaje industrial y Jony Ive como pieza clave del pastel.

La acusación: un agujero de seguridad, un portátil extraviado y datos jugosos

Según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California, dos exempleados de Apple, Chang Liu y Tang Yew Tan, habrían robado información confidencial sobre diseño de productos y procesos de fabricación. El objetivo: acelerar el desarrollo del dispositivo de hardware que OpenAI prepara con Jony Ive. OpenAI habría estado nutriéndose de secretos comerciales de Cupertino para acelerar su propio gadget de IA.

La película es de traca: Liu, ingeniero sénior de sistemas eléctricos, renunció y, simplemente, nunca devolvió su MacBook del trabajo. Pero la cosa fue más allá: según Apple, Liu explotó un fallo en el sistema de autenticación para acceder al ordenador de un excompañero y descargar decenas de archivos confidenciales de productos aún no lanzados. Presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas, datos de proyectos internos… un botín de manual.

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El otro nombre, Tan, era vicepresidente de diseño de producto del iPhone y el Apple Watch. La demanda alega que utilizó información confidencial para captar talento, llegando a pedir a los candidatos que llevaran piezas de Apple a las entrevistas. De locos. Un escándalo que no solo apesta a espionaje, sino a prácticas de reclutamiento que rozan lo delictivo. El documento también menciona que Tan robó información sobre proveedores antes de irse, y que OpenAI asesoraba a los empleados sobre cómo evitar la "temida salida" para seguir accediendo a información sensible.

Silencio absoluto: Apple llamó, OpenAI no cogió el teléfono

Cuando Apple detectó indicios de que otros extrabajadores se habían llevado información protegida al fichar por OpenAI inició una investigación interna y luego contactó con la empresa de Sam Altman. Respuesta: cero. "En todos los niveles, desde miembros técnicos hasta el director de hardware, OpenAI ha estado robando nuestros secretos", dijo la tecnológica. La demanda es clara: exigen el cese de estas prácticas, la destrucción de cualquier material confidencial y que el dispositivo de IA se rediseñe sin usar sus tecnologías. El incipiente negocio de hardware de OpenAI descansa ahora sobre cimientos podridos por su dependencia de secretos malversados, sentencia Apple.

Un órdago que resquebraja más la relación Apple-OpenAI

No es el primer roce. A mediados de mayo, OpenAI amagó con demandar a Apple por no cumplir su parte en la integración de ChatGPT en iOS. Acusaban a Cupertino de no promocionar la IA activamente ni integrarla en más apps. Ahora, la situación es inversa: Apple ataca con todo. Lo que empezó como una alianza incómoda se ha convertido en una batalla judicial con todas las de la ley. El factor Jony Ive añade morbo: el gurú del diseño, que dejó Apple en 2019 para fundar LoveFrom, está en el centro del hardware que OpenAI pretende lanzar. Si Apple demuestra que se usaron sus secretos, ese dispositivo podría no ver la luz, o al menos no como estaba previsto.

El caso huele a traición, a prisa por ganar la guerra del hardware con IA, y a una cultura de 'roba o te quedas atrás' que cada vez está más extendida en Silicon Valley. Apple no se anda con paños calientes: pide que se rediseñe cualquier producto de OpenAI que contenga su propiedad intelectual. Vamos, que el gadget del año podría acabar en la papelera judicial.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. No es un simple pleito de patentes; es una demanda que apunta a prácticas de espionaje industrial en toda regla. Si Apple tiene pruebas sólidas, OpenAI se enfrenta a un rediseño forzoso — y el sueño de Jony Ive podría retrasarse años.

El resumen para vagos (TL;DR)