Black Ops 1 y 2 llegan a PS5: ports caros, criticados y éxito de ventas

Activision ha lanzado Black Ops 1 y 2 en PS4 y PS5 a 40 euros, sin pase de temporada, y Digital Foundry ya los ha destripado. La noticia es que, pese al desastre técnico que señalan los análisis, los dos juegos se han convertido en lo más vendido de la PS Store en cuestión de horas. La nostalgia, de nuevo, gana por goleada.

Lo que cuesta volver a disparar en 2026

Los ports han llegado con el mismo precio que en Steam o la Xbox Store: 40 euros por título. Y sin pase de temporada, que se vende aparte por otros 30. Solo los suscriptores de PlayStation Plus pueden respirar: tienen un 50 % de descuento en el juego base y un 67 % en el contenido extra. Aun así, rascarse el bolsillo para un título de hace más de una década duele, sobre todo cuando no hay ni un lavado de cara que lo justifique.

La estrategia de Activision es tan clara como cínica: saben que los fans de la saga Black Ops llevaban una década pidiendo poder jugar en hardware de Sony que no fuera una PS3 polvorienta. Y les han dado justo eso: los juegos funcionan en PS4 y PS5, punto. Nada de mejoras gráficas, tasas de frames desbloqueadas o texturas nuevas. Solo la compatibilidad.

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Digital Foundry no se ha mordido la lengua

En su análisis técnico, la gente de Digital Foundry ha sido demoledora. Señalan bugs, caídas de rendimiento y un nivel de mimo cercano a cero. “Es como si hubieran cogido la ISO de hace quince años y le hubieran dado a ‘exportar para PS4’ sin más”, resume con sorna un redactor de IGN España. La resolución es la original, las físicas a veces fallan y la experiencia online, en un juego donde el multijugador lo era todo, está lejos de ser fluida.

El detalle más sangrante: el modo campaña de Black Ops 2, que siempre fue un prodigio de dirección narrativa, se arrastra en escenas con tirones que ni un PC de 2012 habría sufrido. Es un port de manual, sí, pero de manual malo.

Pagar 40 euros en 2026 por un juego que rinde peor que en una Xbox 360 con disco rayado es de traca.

Nostalgia, esa kryptonita de la razón

A pesar de las críticas, o quizá precisamente por ellas, Black Ops 1 y 2 se han aupado a lo más alto de la PS Store en menos de 24 horas. El debate está servido: ¿compensa el cariño por unos personajes y unas campañas míticas la chapuza técnica? La comunidad de jugadores se parte entre los que defienden que “solo quiero jugarlos en mi PS5 como sea” y los que claman que este tipo de lanzamientos son un insulto al consumidor.

El fenómeno recuerda a lo que ocurrió con otros relanzamientos perezosos, como los de GTA Trilogy, aunque en este caso al menos no hay bugs que rompan la experiencia por completo. Activision ha optado por la vía rápida y el ahorro en desarrollo, y los números le están dando la razón. Pero la pregunta queda en el aire: ¿cuántas veces más va a funcionar la estrategia de vender recuerdos sin currárselo?

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. La emoción por volver a Black Ops es real, pero el producto es tan descuidado que merece un tirón de orejas colectivo. Si tienes el hype por las nubes, mejor gástatelo en otra cosa.

El resumen para vagos (TL;DR)