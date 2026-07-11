Vox exige al PP que frene la 'ley de nietos' y amenaza con llevarlo a Bruselas

Si eres nieto de un exiliado español, la posibilidad de obtener la nacionalidad está ahora mismo en el aire. El motivo no está en un despacho del Ministerio de Justicia, sino en un pulso entre Vox y el PP que amenaza con saltar a las instituciones europeas. Vamos a contarlo claro.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 8/10. La medida afecta a miles de descendientes de exiliados que llevan meses esperando una nacionalidad que ahora depende de un forcejeo político con derivada en Bruselas.

¿En qué consiste exactamente la 'ley de nietos'?

La conocida como 'ley de nietos' es una de las patas de la Ley de Memoria Democrática. Permite que los nietos de españoles que tuvieron que exiliarse por razones políticas durante la Guerra Civil o la dictadura puedan solicitar la nacionalidad sin necesidad de residir antes en España. Se calcula que la medida podría alcanzar a decenas de miles de personas en todo el mundo, especialmente en América Latina. El plazo para pedirla se abrió en 2023 y se ha prorrogado varias veces; la última ventana expira a finales de 2025, pero la tramitación sigue abierta y el debate político está más vivo que nunca.

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Vox pone contra las cuerdas al PP y amenaza con Bruselas

Según ha adelantado ABC, Vox ha exigido al Partido Popular que endurezca su oposición a la norma y ha puesto sobre la mesa un aviso contundente: si el Gobierno no frena la tramitación, la formación de Abascal llevará el caso a las instituciones europeas. La petición no es nueva, pero sí el tono. Vox considera que la ley es un "puente de plata" para crear nuevos votantes afines al PSOE y acusa al Ejecutivo de utilizar la nacionalidad como herramienta partidista.

Hasta hace poco, el PP observaba el debate desde la barrera. Pero la presión de su socio natural le ha obligado a dar un paso al frente. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la semana pasada la medida de "ingeniería electoral" y aseguró que Sánchez busca "nuevos votantes" porque las cuentas electorales le son desfavorables para los próximos cuatro años. Los populares insisten en que su rechazo no va contra la nacionalización de exiliados en sí, sino contra lo que consideran un "tufo electoral" que desvirtúa una política de reparación histórica.

El tablero europeo: qué puede pasar ahora

La amenaza de Vox de acudir a Bruselas no es un farol vacío. En los últimos años, varios partidos han llevado a la Comisión Europea asuntos de nacionalidad que rozan la competencia estatal, especialmente cuando se sospecha que pueden vulnerar principios de seguridad jurídica o de igualdad de trato. Bruselas ya investigó en 2024 las condiciones extraordinarias de la 'ley de nietos' a raíz de una consulta planteada por eurodiputados de Ciudadanos, aunque el expediente quedó en suspenso sin sanciones. Ahora, con un escenario de mayorías ajustadas en el Parlamento Europeo, cualquier denuncia puede ganar eco mediático y presión política, aunque difícilmente obligará a tumbar la norma española, que se ampara en el derecho de cada Estado a regular su nacionalidad.

Más allá del ruido institucional, el pulso tiene consecuencias reales: mientras los partidos se lanzan acusaciones, miles de solicitudes siguen pendientes y los consulados acumulan retrasos. El verdadero desenlace se jugará en el Congreso, donde el Gobierno necesita apoyos para mantener viva la prórroga; si PP y Vox unen sus votos en contra, la tramitación podría atascarse. Lo que está claro es que la 'ley de nietos' ha dejado de ser un simple expediente administrativo para convertirse en munición política de primera línea.

La presión de Vox ha forzado al PP a endurecer su discurso, y la amenaza de llevar el caso a Bruselas convierte la 'ley de nietos' en un conflicto político de nivel europeo.

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